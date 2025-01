La salud no es un negocio

Centros de salud Atención Primaria. / Patricia Moreno

Se acabó la Navidad y ya andamos por la senda del 2025. Hemos dejado atrás el nefasto 2024, cargando en la mochila los buenos deseos para el presente. Durante estos días aspiramos a nuestras mejores metas, donde, sin duda alguna, se incluye, prioritariamente, la salud como un primordial factor de felicidad, junto a otras variables que completan el idílico escenario del bienestar y la calidad de vida.

El concepto de salud incluye la dimensión biopsicosocial. Es decir, afecta a lo biológico, a lo psicológico y al aspecto social del sujeto. Lo biológico hace alusión a lo orgánico, a lo fisiológico, al funcionamiento del cuerpo; lo psicológico a la salud mental, al vital equilibrio psíquico, a la gestión del conflicto, al desarrollo de la personalidad del individuo, en suma a lo mental; lo social alude a la libertad, a la convivencia, a la integración en los grupos, al respeto, la solidaridad, la justicia social y un largo etc. que consolida la vida de relación. Todo ello está concatenado mediante la interrelación, dando un resultado integral desde una perspectiva holística o totalizadora del ser humano.

Alma-Ata. Salud para todo en el año 2000

El año 1987, tras haber participado en unas jornadas de estudios sobre cómo implementar los acuerdos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Alma-Ata, manifestados en la declaración el 12 de septiembre de 1978, donde expresaban la necesidad urgente de la toma de acciones por parte de todos los gobiernos, trabajadores de la salud y la comunidad internacional, para proteger y promover el modelo de atención primaria de salud para todos los individuos en el mundo, me publicaron un artículo en la prensa de Málaga llamado ‘El Derecho a la Salud’ (se puede leer en mi blog personal donde lo retomé en 2006: http://antoniopc.blogspot.com/2006/12/el-derecho-la-salud.html) con una interesante reflexión sobre el tema. Lo he releído ahora, y tras 37 años he comprobado cómo se siguen manteniendo y defendiendo los intereses de los colectivos más poderosos y lo poco que han cambiado las cosas. Se ha producido una modificación significativa a nivel de la asistencia primaria, como es lógico, pero los hospitales siguen absorbiendo la mayoría de los gastos presupuestarios y los grupos de poder siguen manejando los instrumentos de dominio, a veces con intrigas, subterfugios y desviaciones poco profesionales.

Es evidente que siempre se desarrolló el aspecto curativo, primando sobre el preventivo. Este aspecto curativo se centró en lo biológico y, posteriormente en la farmacopea que se aplica en la psiquiatría, que trata lo psicológico; ese es el negocio. No se pensó, o priorizó, conservar la calidad de vida sostenida en el tiempo, sino en restablecer la salud una vez perdida, sobre todo en lo referente a la enfermedad biológica, que se ubica por encima de los aspectos psíquicos y sociales. Pero son básicas, para reducir el riesgo de enfermar, la prevención y promoción de la salud, a través de programas educativos, para que la ciudadanía tome conciencia de cómo desarrollarla y lograr una vida de calidad mediante hábitos saludables.

Desarrollo de la prevención

La prevención genera gastos de cuidadores y de formadores en la creación e implantación de esos hábitos saludables y conductas sanitarias adecuadas, e inversión en la estructura educativa para promover el conocimiento, desde la propia escuela, con respecto a esa triada biopsicosocial y cómo gestionarla; mas esa inversión es rentable en tanto lleva a un importante conocimiento del ciudadano sobre la calidad de vida y la materia sanitaria. Por tanto, a una mayor autonomía respecto a los técnicos, que le hace más libre y menos dependiente… ¿dónde está la multinacional de turno que sirva semejante producto? Sin embargo, póngase enfermo e inmediatamente aparecerá un abanico impresionante de fármacos para su curación. La Seguridad Social gasta ingentes cantidades de dinero en estos productos; dinero que suele volar a las manos de las grandes multinacionales. Por tanto, el interés de estas empresas está en potenciar el uso y la venta de sus productos, que solo se venderán con la existencia de la enfermedad. Han sido tan hábiles que han desbaratado el dicho popular tan acertado de: «Más vale prevenir que curar» y han centrado nuestros hábitos en la curación. Pero si, además, hablamos de patologías crónicas, ya tenemos al paciente cautivo que garantiza un gasto continuo en productos farmacológicos y una asistencia sanitaria sostenida en el tiempo; ese es el enfermo interesante para las multinacionales productoras de fármacos y tecnología médica. La magia de la milagrosa medicina está muy arraigada en nuestro subconsciente, por lo que si va al médico y este le dice que su estreñimiento necesita cambiar sus hábitos alimenticios y no le manda un fármaco, piensa que es un mal médico salvo que usted tenga conciencia de que la enfermedad también se combate con hábitos saludables y esté en disposición de llevar a cabo conductas al respecto.

Por tanto, si entendemos la salud en la dimensión que he referido, sería mejor para las arcas de la Seguridad Social y de los Estados, potenciar los hábitos saludables y esquivar la enfermedad. De esta forma, no solo se evitan gastos farmacológicos y terapéuticos, sino bajas laborales que afecten a la producción empresarial... o lo que es lo mismo, se obtendría una mayor rentabilidad, reduciendo el coste social, además de una mayor felicidad ciudadana.

Recuerdo, con cierto humor, que cuando veía un producto fabricado por los laboratorios Roche, acababa haciendo un juego de palabras diciendo: esto es «de Roche»; y así vamos, derrochando dinero en unas cosas, porque le interesa a los grupos dominantes, y abandonando otras más importantes. Si no tienen suficientes beneficios, nos acojonan con las gripes A y se frotan las manos con el pánico de la Covid19, y venden mediante el miedo, que muchas veces se convierte en terror. No quiero pensar en la vileza de que alguien, en un delirio patológico de avaricia, fuera capaz de provocar una pandemia para vender su vacuna y hacer caja.

Lo que parece de una claridad meridiana es que la prevención y promoción de la salud es una estrategia que hace al ser humano más libre y capacitado para gestionar su propia salud, mediante el conocimiento cultivado en los procesos educativos y en la ‘Atención Primaria’, negocio poco rentable para las grandes corporaciones farmacéuticas, que viven de la enfermedad, bien curándola o, lo que es mejor, cronificándola para mantener al paciente cautivo, como ya he mencionado.

Las priorizaciones del sistema sanitario

Por tanto vuelvo a reiterar mi vieja tesis de que se ha de modificar las priorizaciones del sistema sanitario, dando una importancia principal al desarrollo de la atención primaria en su función de prevención y promoción de la salud para evitar, a medio y largo plazo, la presión asistencial sobre la hospitalaria y otorgar al ciudadano una mayor calidad de vida y un estado saludable. Por desgracia se está haciendo lo contrario. Pero, claro, la salud no es un negocio para el lobby sanitario… en todo caso lo será para el Estado y la sociedad. También nuestra salud está sometida a los intereses económicos y de mercado de este mundo neoliberal.