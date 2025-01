Andalucía y ganar votos

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero interviene en el acto de presentación de su precandidatura a liderar el PSOE-A. (Foto de archivo). / Francisco J. Olmo

Parece que los políticos ni siquiera logran comprender la inmensidad territorial y cultural que abarca Andalucía. Estoy un poco cansada de que la identidad andaluza se reduzca a Sevilla. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha presentado su candidatura para liderar el PSOE de Andalucía. Creo que empieza mal citando solo a los militantes del partido de Sevilla. Así, cómo quién no quiere la cosa, ha dejado claro que Andalucía es Sevilla y que el resto de provincias no importamos.

Dice una sevillana en sus versos, que a menudo se atribuyen erróneamente a Federico García Lorca, «Sevilla para nacer. Granada para morir. Málaga de mis amores, cómo me acuerdo de ti. Cádiz es un blanco pañuelo y un suspiro en la bahía. Huelva es fandango y bandera de Aracena y Punta Umbría. Córdoba es mora y cristiana, puente de San Rafael. Almería y sus parrales. Olivares de Jaén. Quien reniega de su tierra debería ser castigado. Mi orgullo es ser andaluz, por todos los cuatro costados. El amor de mis amores, lo que más quiero en la vida y ésta es mi tierra señores y se llama Andalucía». Creo que así resume bastante bien la idea de la multiculturalidad andaluza. Andalucía es Sevilla, claro, pero también es mucho más que eso. Ningún candidato, sea del partido que sea, podrá nunca ser competente si no entiende que Cádiz tiene un problema con el paro y la vivienda, que Málaga tienen problemas de transporte, y así sucesivamente. Una vez más tengo la sensación de que los políticos no se preocupan por nosotros, de que Andalucía es la cuna del olvido, de que somos un pueblo olvidado y que nunca nos darán voz.

Ser andaluz es asumir que hay que sacarse las castañas del fuego sin esperar ayuda alguna, que nos van a faltar al respeto en televisión, en la política, en todo. Ser andaluz es heredar un acento que tiene historia, que está vivo, que cambia y se mueve con los tiempos. Ser andaluz es trabajar de manera creativa y enfrentarse a la vida con el humor por bandera. Eso no significa que no seamos serios, significa que podemos reírnos de lo que nos duele y seguir adelante.

Espero que en Sevilla la traten muy bien señora Montero, pero no creo que pueda entender desde allí cómo cae el sol al atardecer desde la punta de Malandar, en Sanlúcar de Barrameda, o cómo en febrero las coplas de carnaval suenan incesantes por las calles gaditanas, ni tampoco cómo en Málaga usamos expresiones que en otro lado del mundo ya no existen. Que ser andaluz es mucho más complejo que ser sevillano y que los caballos no sirven para pescar.