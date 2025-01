Una Copa muy caliente

El Unicaja se ha clasificado para la Copa del Rey de forma brillante.

Quedan tan solo dos jornadas para que acabe la primera vuelta de la Liga ACB. Esto para determinar quién será campeón de la competición es algo anecdótico. Pero es clave para establecer quiénes serán los ocho equipos que disputen esta temporada la Copa del Rey. Los siete primeros clasificados de la competición se darán cita en Las Palmas, por lo que el octavo participante será el Gran Canaria que, por ser anfitrión, tiene la plaza garantizada.

Esta temporada se da el caso de que Gran Canaria estará clasificado entre los 7 primeros cuando acabe la primera vuelta de la liga, por lo que el octavo clasificado tendrá plaza para esa fase final de Copa del Rey.

Unicaja hizo los deberes con una nota altísima y con tan solo tres derrotas a falta de esas dos últimas jornadas, no solo tiene plaza asegurada para estar en Las Palmas, sino que en el sorteo del cuadro de la competición partirá como cabeza de serie.

Esto tiene un enorme mérito. El equipo de Ibon Navarro está convirtiendo en una normalidad permanecer en los primeros puestos de la clasificación en estas últimas temporadas. Es más, la temporada pasada ya fue primer clasificado al término de la Fase Regular y esta temporada va camino de volver a pelearlo cuando menos. Los malagueños están compitiendo con los sempiternos favoritos que son los equipos de Euroleague. Estos equipos, Real Madrid, Barça y Baskonia, están pagando con creces el hecho de compaginar dos competiciones tan duras como la ACB y la Euroleague. Esas semanas en las que juegan cuatro partidos de muy alto nivel están pasando factura en modo de demasiadas derrotas en la competición doméstica.

Y eso, que lleva pasando toda esta primera vuelta, pasa a hacer que aparezca el nerviosismo en estas últimas jornadas de primera vuelta puesto que, a falta de estas dos jornadas finales, Barça y Baskonia no tienen su plaza asegurada para disputar la Copa. Es más, deberán ganar estos dos últimos partidos para estar en Las Palmas. Pero no solo eso. Los vascos incluso tienen que ganar estos dos partidos por la máxima diferencia posible y esperar algún resultado, puesto que Zaragoza y Manresa tienen una victoria de ventaja. Este fin de semana se enfrentan estos dos equipos, por lo que uno de los dos no sumará victoria, pero el otro equipo sí, lógicamente. Esto hará que en la última jornada sea fundamental estar pendiente de la diferencia de puntos a favor y puntos en contra. Este detalle puede ser básico para entrar entre los ocho primeros. Ahora, si Barça o Baskonia pierden uno de estos dos partidos que quedan es muy probable que se consuma la catástrofe y no estén en febrero en Las Palmas.

Y aquí está la cuestión. Imaginaos que quedan fuera de la Copa del Rey Baskonia o Barcelona. No optarán al título uno o dos de los principales favoritos para conseguir la Copa. Pero imaginaos que sucede lo contrario y acaban entrando entre los ocho primeros en la última jornada, algo que es muy probable que acabe pasando. Entonces optarán al título sin lugar a dudas puesto que la Copa es un título diferente en el que todo lo que has hecho los meses anteriores tiene una relativa importancia. Se trata de ganar tres partidos en cuatro días y ambos equipos, por plantilla y capacidad física, están preparados para hacerlo.

El problema es que entrarán en el grupo de los 4 equipos que no serán cabezas de serie en el sorteo y esto es un hándicap para esos equipos, como el Unicaja, que han hecho su trabajo y se han clasificado brillantemente para la Copa ganando, además, esa plaza de cabeza de serie.

Es decir, si el hecho de ser cabeza de serie te daba la posibilidad de tener un rival algo menos potente en los cuartos de final, ahora vas a tener un cincuenta por ciento de probabilidades de que ese rival en cuartos pueda ser Barcelona o Baskonia, siempre hablando de ese supuesto en el que estos dos equipos acaben entrando entre los ocho primeros al final de esta primera vuelta, algo muy complicado.

Es un clásico decir que si quieres ganar una competición, tienes que ganar a los mejores más tarde o más temprano. Y es cierto. Tan cierto como que si tienes unos cuartos de final más asequibles a nadie le amarga un dulce.

Pero siempre está bien recordar que en la última Copa del Rey que ganó Unicaja tuvo que eliminar en cuartos y semifinales a Barça y Real Madrid y que este equipo ha demostrado que rinde mucho mejor cuando no se siente favorito. Así que no hay que tener miedo si el sorteo depara un primer cruce más difícil en cuartos de final y tener máxima confianza en las virtudes que el equipo lleva transmitiendo esta primera parte de la temporada.