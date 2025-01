Enero cuesta

Vista de la capital desde los Montes de Málaga / Javier Lerena

Lunes. Día de Reyes. La ilusión es que te regalen algo dos tallas menos de las que tú te mereces. Eso es que te han visto delgado. En casa hay risas y nervios y chocolate caliente. Y frío. Y churros y regalos que se abren. La sala queda alfombrada por los papeles de envolver y los celofanes. Me llaman de la radio y comentamos la actualidad junto a Quico Chirino, director del diario Ideal de Granada y Lourdes Lucio, de El País. Aclaro la voz con un segundo café y nos sale una conversación larga, distendida, navideña pero política, aguda. La tentación es luego quedarse todo el día en casa, disfrutando de los regalos, incluso de los que no son de tu talla. Almorzamos sushi en un sitio finolis. El de Reyes es un buen día para descubrir un vino blanco, de cuyo nombre no me acuerdo, y que nos ofrece la sumiller. Los sumilleres son unos oráculos que imponen respeto y a los que da palo contradecir. No sabe uno si hacerse el entendido o el tonto y voy oscilando en tal situación entre la alerta del que no quiere que le metan un vino carísimo y el dulce dejarse llevar por quien sabe de verdad. Por la tarde me da por leer la historia de Vermont, el estado del queso. Insomnio moderado.

Día de Reyes primaveral en las calles del Centro de Málaga / Gregorio Marrero

Martes. Todo el mundo habla de ‘La península de las casas vacías’ (Siruela), de David Uclés. Realismo mágico en la Guerra Civil. La historia de la descomposición total de una familia. Veo en las redes que Uclés ha estado en casa de Joaquín Sabina, impresionado por la novela, y que le ha escrito un soneto para la ocasión. Contemplo una serie que narra la evacuación de Dinamarca a causa de la subida del nivel del mar por el cambio climático. No es una oscura distopía ni algo futurista. Es la actualidad, la vida de unas cuantas familias. Me asomo a mirar la mar a ver si está en calma pero al salir al balcón del lugar donde me encuentro recuerdo que está orientado al norte. Lo primero que veo es a una vecina del bloque de enfrente que está levantándose. Qué pensará del cambio climático, no en vano está saliendo de la agradable temperatura que proporciona el edredón a la frialdad del pasillo. Qué le habrán traído los Reyes.

Miércoles. A partir de hoy ya no diré más lo de feliz año nuevo. Hay quien lo dice hasta el quince de enero. En la vida hay que poner coto a las cosas, ser tajante, directo. Tomar decisiones firmes. Bueno, no sé. Eso creo. O lo creo a veces. Recibo un whatsapp de alguien que me dice que no ha podido escribirme antes para felicitarme el año nuevo porque estaba muy liado. Siempre que alguien me dice que está muy liado me lo imagino envuelto en papel por todo el cuerpo, como una momia que no pudiera moverse, con la cara también envuelta, liada, sin visión. Liado.

Jueves. Un periodista que se precie, incluso sin preciarse, tiene que estar al cabo de la actualidad. Pero confieso que a veces es hastiante. Casi imposible de seguir. Veo las imágenes de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, y trato de seguir el asunto en el que está enredado. Imposible. Me pierdo, me aburro, me saturo. Oigo a unos y a otros que hablan de correos y de fiscales, de juicios y de declaraciones. Bla, bla y más bla. Pues no estoy al tanto. Los medios agrandamos a veces noticias que siendo importantes se sobredimensionan. O no. Pero manchan y te persiguen. Cambio de canal. Me engancho a uno de esos sugestivos documentales sobre alienígenas de los canales temáticos. Hablan de como hemos sido ya colonizados por civilizaciones superiores que nos están manejando. Lo veo más verosímil que algunos asuntos de actualidad.

Miguel Ángel Rodríguez, a la entrada al Tribunal Supremo. / José Luis Roca

Viernes. Día libre. La mañana se va en conversaciones telefónicas, pero a algún sitio tendría que irse. Leo una entrada de los diarios de Josep Pla de este mismo día pero de un año remoto. Dice que no tiene más intención que liar cigarrillos, estar cerca de la chimenea de su masía y escribir un artículo. Bebe coñac. Sopeso si salir a la calle pero se me hace tarde pensando en el verbo sopesar. Chimenea no tengo. El termómetro marca 22 grados.