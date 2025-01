Lalachus abraza a Marisú

LalaChus, en las Campanadas con la estampita de la vaquilla de El Gran Prix.RTVE / L. O.

Este año ha terminado y nos hemos rendido un poquito más, así, poco a poco, avanzamos, ¿hacia dónde? Pasen y vean. En cuanto al miedo, tenemos más. Tras diez años del atentado a Charlie Hebdo, ya quedamos menos con ganas de caricaturas, por no provocar, vamos, y que no se ofendan los islamistas, que ahora están ahítos de euforia tras la toma de Damasco. Es cierto que perdieron el Califato en Raqa, pero están ganando en Europa, no hay más que ver el ambientazo que había en Nochevieja en Berlín o París. Bueno, y el escándalo por las investigaciones abiertas contra bandas de captación sexual que han explotado durante décadas a miles de menores en lugares tan dispares como Telford, Rochdale, Rotherham, Derbyshire o Bristol. Los acusados son mayoritariamente de origen pakistaní y las víctimas menores blancas reclutadas a las salidas de los colegios y centros de acogida. Pero de esto no dijo nada Laura Yustres, Lalachus, en el programa de La 1, ni su camarada David Broncano, pero responde la Federación Española de Abogados Cristianos, que considera que pudo cometer un delito de incitación al odio y otro contra los sentimientos religiosos por el fotomontaje del Sagrado Corazón de Jesús. Menos mal que estos no son los hermanos terroristas Saïd y Chérif Kouachi, los charlies, que si no Lalachus corre la de San Silvestre en Vallecas.

Pero ¡pum!, otro golpe. Denuncian a la Iglesia católica, en concreto a la diócesis de Málaga, por convocar y acoger charlas de terapias de conversión de la homosexualidad, prohibidas por la ley trans, y dice que ella no ha sido. Lucas 22: 36-51: «Entonces les dijo: Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve; así mismo, el que tenga una bolsa. Y el que no tenga espada que venda su manto y compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito: Y fue contado entre los malhechores».

Punto y aparte. Y después está el cachondeo que se trae Marruecos con nosotros a propósito de las aduanas de Ceuta y Melilla, que solo deja pasar un camión al día y befas de ese jaez. Y el Gobierno callado y pagando, también para no provocar.

Pero lo que pasa es que seguimos la corriente que nos arrastra, nadar a contracorriente es muy cansado, y hasta peligroso. Porque fíjense. Luis XIV era muy aficionado a las salidas nocturnas, no necesariamente de crápula. En cierta ocasión, después de hacer la ronda por los mataderos de París, volvió con los tacones manchados de sangre. Acababa de amanecer y el llamativo color de su calzado se convirtió en la admiración de los cortesanos que le esperaban. Al día siguiente, todos se presentaron en palacio con tacones rojos. Igual pasa hoy, los cobardes, quienes medran, comisionistas de toda laya, pelotas y turiferarios, gregarios… todos tienen un ojo puesto en el poder, que no en vano es -y sus patas de pulpo- el primer prescriptor social.

Que no decaiga la fiesta. Déjala que baile. La celebración de la muerte de Francopor quienes tuvieron poco que ver en la caída de la dictadura es digna hasta de ludibrio. Si hacen tantos fastos por él, no quiero ni pensar la que organizarían por Maduro, bueno, se esmeran cada día, no reconocen al presidente Edmundo.

Si a esto se une que Espadas -como Tudanca y poco antes Lobato- ha agachado la cerviz -que en la mayoría de los mamíferos consta de siete vértebras-, pues la cosa la celebra Juanma. Mira que poner a la ministra de Hacienda de candidata, la misma que le da todos los regalitos que piden los niños de Cataluña y que mima al pastelero loco. Eso es perder. El caso es que Susana está contenta con Marisú, porque ella murió a Espadas. Vale. Pero ahora ¿qué pasa con Dani? Se camuflará en el nuevo paisaje y a esperar que pasen las asociaciones de ideas. En el Poema de Mío Cid leemos: