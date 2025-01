Melchor, Gaspar y Blacktasar

La cabalgata de los Reyes Magos en Málaga, una de las tradiciones más arraigadas y queridas de nuestra ciudad, se ha convertido en el último campo de batalla ideológico. Lo que debería ser una celebración llena de magia, valores familiares y arraigo cultural y social, está siendo utilizado como un instrumento para promover agendas políticas que, lejos de buscar la cohesión, persiguen la desnaturalización de nuestras tradiciones. Este año, la figura del Rey Baltasar ha sido el centro de una polémica que revela una preocupante falta de respeto por los fundamentos religiosos y culturales de esta festividad.

Es fundamental recordar que la cabalgata de Reyes Magos no es un espectáculo cualquiera. Su origen y esencia son profundamente católicos, y su razón de ser está ligada a la conmemoración de la llegada de los Reyes al portal de Belén para adorar al niño Jesús. Por tanto, resulta lógico y deseable que quienes encarnen a Melchor, Gaspar y Baltasar no solo sean figuras destacadas de la sociedad malagueña, sino también personas que compartan y comprendan el significado religioso de esta tradición. No estamos hablando de meros figurantes, sino de representantes de un legado cultural y espiritual que merece ser respetado y valorado. Que también pueden ser figurantes contratados y que salga un Rey Mago como el de Madrid que parece el marido de la Barbie, pero al menos en el sur del país, siempre se han designado a personas del terreno, con conocimiento de causa y que, con su designación han enriquecido a la propia cabalgata.

Sin embargo, lo que hemos presenciado en los últimos años es una intromisión cada vez mayor de ciertos sectores políticos, principalmente de izquierda y extrema izquierda, en esta festividad. Curiosamente, son los mismos sectores que suelen rechazar abiertamente cualquier vínculo con la Iglesia Católica, los que ahora pretenden dictar cómo debe organizarse una celebración que tiene sus raíces precisamente en la fe cristiana. ¿Por qué este interés si les da igual? La respuesta parece clara: no se trata de construir ni de enriquecer nuestra cultura, sino de desfigurarla, de imponer una narrativa ideológica que se posiciona como antagónica a todo lo que representa el catolicismo. Y además con el plus de singularidad de que los arrestos que le echan a ciertos temas solamente lo hacen con la Iglesia católica. Y resulta más que llamativo porque cogen el megáfono para decir que la cabalgata es machista si no hay reinas magas o poco inclusiva si no hay hombres negros. Sin embargo, sobre que en las mezquitas de Málaga las mujeres están apartadas no se oyen comentarios. Y resulta que si un periodista, que dedica parte de su vida al bien común local, se pinta la cara de negro para encarnar a un Rey Mago está mal y es injusto. Pero si te cruzas con un tío en bermudas en agosto con su esposa al lado con un burka negro que no le deja mostrar ni los ojos resulta ser libertad cultural y mestizaje enriquecedor que hay que respetar. ¿Pero esto qué broma es?

El caso de este año es especialmente paradigmático. La elección del Rey Baltasar recayó en un musulmán, que no habla nuestro idioma y cuyo único mérito público es haber ayudado a una señora a cruzar un charco durante las recientes lluvias. Este gesto, que no deja de ser un acto de civismo cotidiano, fue captado en vídeo, viralizado en redes sociales y convertido en la excusa perfecta para elevar a esta persona a una posición que debería ser ocupada por alguien con un compromiso más profundo con nuestra ciudad y nuestras tradiciones. ¿Es esto justicia social? ¿O estamos ante una instrumentalización flagrante de un hecho aislado para cumplir con una agenda política?

Lo más llamativo de este debate es la contradicción inherente en las demandas de estos grupos. Hace unos años, exigían que las mujeres pudieran encarnar a los Reyes Magos, argumentando que era una cuestión de igualdad. Ahora, insisten en que el Rey Baltasar debe ser obligatoriamente una persona de piel negra, apelando a una supuesta fidelidad histórica. Pero, si seguimos ese razonamiento, ¿no sería igualmente lógico respetar que los Reyes eran tres hombres? ¿En qué quedamos? Estas incoherencias no hacen más que evidenciar que el objetivo real no es enriquecer la tradición, sino desnaturalizarla, despojarla de su esencia y convertirla en un campo de batalla ideológico.

La cabalgata de Reyes Magos debería ser un espacio de unidad, un reflejo de lo mejor de nuestra sociedad. Sin embargo, lo que vemos es una creciente polarización que amenaza con convertir esta celebración en un escenario más de enfrentamiento político. Y lo que es aún más preocupante, es el hecho de que estas decisiones están siendo impulsadas por personas y grupos que, en muchos casos, ni siquiera participan activamente en la vida religiosa o cultural de nuestra ciudad. ¿Qué legitimidad tienen para dictar cómo deben organizarse nuestras tradiciones? ¿Me meto yo acaso en cómo debes bailar el diabolo o qué pantalón de montaña es el más abertzale?

Otro aspecto que merece ser analizado es el impacto que estas decisiones tienen en la percepción de la cabalgata. En lugar de ser un evento inclusivo y participativo, se está convirtiendo en un espectáculo impuesto desde arriba, desconectado de las comunidades y de las personas que verdaderamente lo valoran. Este año, por ejemplo, la figura de Baltasar no ha generado sinergias ni entusiasmo en la sociedad malagueña. Más allá de su elección controvertida, no se le conoce ningún mérito ni aporte significativo a nuestra ciudad. ¿Es este el camino que queremos para nuestras tradiciones? ¿Cómo va a ser lo mismo que encarne a un Rey Mago alguien que lleva aquí días y ni siquiera habla nuestro idioma con otro que sea de aquí, que tenga grandes relaciones sociales y que pueda enriquecer más este gran proyecto tradicional? Que se puede ser el más justo, igualitario y buena gente del mundo y asumir que no es malo mantener tradiciones. Veíamos en redes hace unos días un Rey de la provincia de Cádiz que, en su mensaje a los chiquillos, colaba comentarios super bonitos -y con mucha gracia- sobre su pueblo, sobre el vino de su tierra y con toques hasta de carnaval. Y la gente alucinaba y sonreía. Aquí, este año, no ha podido ser con Baltasar.

Pero es que, además de todo en el caso singular de la cabalgata, en general hay un riesgo evidente en la forma en que se están utilizando conceptos como la justicia social y la igualdad. Estas son ideas fundamentales que deberían servir para construir una sociedad más cohesionada y solidaria. Pero, en manos de ciertos sectores, se han convertido en herramientas de manipulación ideológica, utilizadas para justificar decisiones que, lejos de promover la inclusión, generan división y rechazo. La imposición nunca ha sido una vía efectiva para el cambio social, y mucho menos cuando se trata de desnaturalizar tradiciones que forman parte de la identidad colectiva de una comunidad. Pero parece que la identidad válida, respetable y defendible siempre es la de los demás y nunca la de la mayoría de aquí.

En este contexto, Málaga debe reflexionar profundamente sobre el rumbo que está tomando con asuntos de este tipo. La cabalgata de Reyes Magos no es solo una tradición, sino un patrimonio cultural y espiritual que nos conecta con nuestras raíces y nos proyecta hacia el futuro. Si permitimos que se convierta en un mero escaparate de agendas políticas, estaremos perdiendo mucho más que una celebración: estaremos renunciando a una parte esencial de lo que somos como sociedad.

Es hora de reivindicar nuestras tradiciones con orgullo y respeto, de devolver a la cabalgata su esencia y de garantizar que quienes la representan sean personas comprometidas con su significado y con nuestra ciudad. Porque, al final del día, Melchor, Gaspar y Baltasar no son solo personajes de una historia. Son símbolos de valores universales que trascienden el tiempo y las ideologías. Y esos valores merecen ser preservados y celebrados, no manipulados ni desvirtuados.

La tradición no es un obstáculo para el progreso; es la base sobre la que se construye una sociedad fuerte y cohesionada. Por eso, cuidemos nuestras raíces y no permitamos que sean arrancadas por quienes, en nombre de la modernidad, solo traen fragmentación y vacío. Nuestra ciudad merece algo mejor. Y sus Reyes Magos, también. Y si de verdad alguien quiere ayudar a Mansour, no le deis un disfraz. Dadle papeles y un buen trabajo para que ayude a los suyos. Eso sí que sería un buen regalo de Reyes.

Viva Málaga.

