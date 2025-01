Pensamientos sueltos

Mercado de Navidad en la parisina Place de la Concorde / / Ayuntamiento de París

«El que no tiene el espíritu de su edad tiene todas sus desgracias», Este pensamiento nos lo legó Voltaire mientras lanzaba su 'chapeau' al aire. Yo debía de andar por los once años cuando don Antonio, mi primer maestro de francés, un laico en un colegio agustino, me explicó en un dudoso franñol el significado de aquel pensamiento de don François-Marie Arouet. Obviamente, tal cual me lo explicó yo no comprendí absolutamente nada. Después, mucho después, sí que comprendí a Voltaire, pero ni incluso ahora, en nuestros días, he llegado a comprender el francés de mi primer maestro, siempre literalmente colgado de sus antiparras y siempre ataviado con el mismo traje negro, agujereado en ambos codos. Nunca llegué a saber si su permanente olor a anís se correspondía con su aliento de dragón o con el añejo olor de su vetusta vestimenta. Don Antonio, más que hablar runruneaba al ritmo de su bronca respiración ya cansada.

Lo inverosímil del acento y del conocimiento de la lengua francesa de don Antonio no lo valoré hasta que un día escuché al patriarca de una familia francesa gritarle a su hijo en plena calle. Para mí aquel señor y su prole eran simplemente extranjeros, pero no franceses, porque, según yo, «yo que hablaba perfectamente francés y no lograba entenderlos». Y aquello fue cierto hasta que el regañado de la familia, un niño más o menos de mi edad, se me aproximó y, cosa de niños, crecido cómo un pavo real, me preguntó con cierta suficiencia «est-ce que tu parles français?». ¡Jope, yo me sentí Voltaire revoleando mi gorra al aire...! ¡¿Cómo iba yo, el más avanzado en la clase de don Antonio, a no chafardear con aquella criatura en su propio idioma?! Es más ¡¿cómo iba yo a autonegarme la ocasión de enseñarle a aquel gabachito de Francia mi más que perfecto francés que, evidentemente, a mi entender, era mucho mejor que el suyo?!

Como si fuera hoy, recuerdo que aquella fue mi primera frustración pública de la que tuve consciencia. Y aun hoy permanece vivo el recuerdo del estado de ánimo con el que llegué a mi casa. Atravesé la puerta completamente destrozado, o sea anéanti, que diría Voltaire, llorando a lágrima viva, maldiciendo mi encuentro con aquella familia francesa y odiando con odio de niño a mi primer maestro de francés, generoso en silencios y parco en palabras en cualquier idioma. Eran otros tiempos, éramos otras gentes...

Después de aquella frustración vinieron otras, y algunas de ellas apostaron por quedarse, y se quedaron. Sirva si no de muestra la panoplia cotidiana de nuestros numerosos próceres encargados de vigilar el estado de bienestar del vulgo.

Sin que pueda evitarlo, en la actualidad, cuando los salvadores de la patria que conforman el pastiche de las personas y las personillas, y el de los personajes y los personajillos, comparecen armados con micrófonos a modo de armas mortales, se me hiela el cerebro y, cada vez que ello ocurre, hago un preciosista y estiloso cuerpo a tierra y, aún en el aire me echo a llorar, no porque uno sea especialmente llorica o sentimental, sino porque la arquitectura intelectual de homo politicus de nuestros días ha convertido el ejercicio de su profesión en el peor chiste sobre el destino de la ciudadanía

Con la política mal entendida por parte de sus hacedores el proyecto político se ha convertido en una especie de Altos Hornos de la Frustración, de la Desgana, del Hartazgo y de Empacho... O sea en la impronunciable AHFDHE que, en las Cortes Generales, viene a ser algo así como «un cuchillo sin puño al que le falta la hoja», que, por otro lado, también viene a ser la realidad de aquellos seres que en defensa propia, porque comer es una necesidad vital, han convertido las Cortes Generales en dos patios sin pedigrí.

Con la política ejercida por impulsos, que empieza a ser la cotidianidad hecha ley, las hechuras de sus hacedores se han erigido en cámaras de la frustración en forma de hartura para el respetable, que, en su esencia debiera de haber sido el objeto de todos los esfuerzos para la mejor gestión política.

Comulgo con él y acaba de venírseme al recuerdo. Me refiero a un pensamiento de Mark Twain: «Hay veces en las que preferiría que Noé y su comitiva hubieran perdido el barco».