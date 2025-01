Elon Musk y la demonización de las redes sociales

La intolerable injerencia del hombre más rico del mundo en varias campañas electorales europeas como la alemana ha tenido una contundente respuesta mediática de demonización de las redes sociales.

Vaya por delante que nunca he sido usuario de Twitter, rebautizada X tras su adquisición por Elon Musk, ni por supuesto tampoco de TikTok, a la que el Gobierno de Washington acusa de utilizar sus algoritmos para espiar en beneficio de Pekín a los ciudadanos.

Escribía el otro día un colega que, a diferencia de los medios tradicionales, las redes «no transmiten noticias en el sentido que el periodismo da a ese concepto, sino contenidos» y que para ser noticias, «deberían reflejar hechos contrastados, jerarquizados y evaluados».

Siendo eso cierto, a uno le gustaría hacer una serie de preguntas que considero pertinentes en este debate. Y voy a referirme a medios extranjeros para no herir sensibilidades, pero luego cada cual puede sacar sus conclusiones.

De habernos informado sólo a través de diarios de los llamados «de referencia» como los estadounidenses The New York Times o The Washington Post, lectura diaria de los corresponsales en aquel país como lo fui yo mismo, ¿habríamos logrado entender las causas del triunfo del republicano Donald Trump frente a su rival demócrata?

¿Nos habríamos enterado, por ejemplo, de la corrupción del hijo del todavía presidente, Hunter Biden, del ordenador portátil que dejó olvidado y que acreditaba esa conducta, algo que ocultó demasiado tiempo la prensa tradicional pero de lo que no se cansaban de informar ciertos diarios digitales?

De haber seguido sólo a la CNN, muchos continuarían pensando que fue Rusia y no un comando ucraniano o tal vez submarinistas militares de EEUU, según el periodista de investigación Seymour Hersh, quienes dinamitaron los gasoductos del Báltico.

De haberse informado los alemanes únicamente por sus grandes medios como los del grupo derechista Springer, el conservador FAZ o cualquier otro, habrían seguido creyendo que la invasión rusa de Ucrania no fue provocada por la ampliación de la OTAN, que Rusia está ganando a Ucrania o que lo de Israel en Gaza no es un ‘genocidio’.

¿No es significativo, para volver a EEUU, que algunos de los mejores periodistas del país, entre ellos premios Pulitzer como el citado Hersh o Chris Hedges, además de otros más jóvenes como Aaron Maté o Max Blumenthal, no publiquen ya en los medios tradicionales, de los que han sido desterrados?

Por supuesto que en las redes sociales abunda peligrosamente la desinformación, y no sólo la del Kremlin, pero ¿ es sólo información y no muchas veces propaganda lo que uno lee en ciertos medios o escucha por radio o televisión, sobre todo ahora que, como dijo en cierta ocasión la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, «estamos en guerra con Rusia»?

El problema de los medios sociales, como el de los buscadores tipo Google, es, más aún que la desinformación rusa, china, israelí o de la CIA que circula por ellos, es el enorme poder de espionaje y control del ciudadano que, en interés comercial propio, de sus anunciantes o de los gobiernos pueden ejercer esos multimillonarios señores feudales de las plataformas tecnológicas.