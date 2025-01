Pruebas de que Jesús es Dios, por Miguel Hijano Guerrero

Hoy se tiende a hablar y estudiar bastante la figura de Jesús de Nazaret, pero pienso que en una perspectiva más humana que divina, incluso por algunos teólogos. Es cierto que entre los primeros cristianos ya surgió la confusión, aunque también debemos afirmar que entre los apóstoles no discutían sobre la divinidad de Cristo, hecho que daban por supuesto, salvo la duda de Tomás. Sin embargo, pasando el tiempo surgieron en la incipiente Iglesia dos corrientes: el arrianismo (del obispo Arrio), que afirmaba que Cristo era sólo de naturaleza humana, y el docetismo, que sostenía sólo su naturaleza divina. La controversia se zanjó el año 451 con el Concilio de Calcedonia que proclamó que Jesús tenía doble naturaleza, la divina y la humana. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Me limitaré sólo a algunas dada la limitación de la carta. Las mismas palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida» (Jn.11-25) , «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn.14-6) , Mateo (5, 11-12, 25-31, etc.). Todos los escritos del Nuevo Testamento, incluidos los Apócrifos, lo atestiguan. San Pablo pone a Jesús al lado de Dios, en la persona de Jesucristo. Otra prueba son los muchos milagros de Jesús, incluso invirtiendo las leyes de la Naturaleza. Jesús también dijo «Antes de que Abraham naciera, yo era» (Jn.8, 56-58) . En el Antiguo Testamento encontramos referencias y profecías al Mesías en los Salmos y, sobre todo, en Isaías, del que en 1947 se encontraron numerosos textos en Qumrán, junto al mar Muerto. Lucas, el más científico de los evangelistas (era médico), tiene bastantes citas. Para mí, la prueba más concluyente fue su resurrección, cuya mejor prueba es la sábana santa de Turín analizada hace poco por rayos X y la Nasa, y cuyo resultado coincide con los Evangelios. Finalmente, los signos que nos ha dejado a través de la Historia, como los milagros eucarísticos, visiones de santos y milagros de lo más diverso.