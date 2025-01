Lo que cuesta desde enero

Lo peor de la cuesta de enero es que no te lleva a ninguna cima, no te deja más arriba, uno va subiéndola como puede con el estómago todavía cargado de los excesos en las fiestas, sabiendo que una vez termine la pendiente llegará al mismo punto de antes, con suerte. Por el camino, además, un montón de carteles de rebajas pretenden hacértela todavía más empinada, ofreciéndote por la mitad lo que quizás compraste hace apenas unas semanas, volviendo el paso más pesado al darse uno cuenta, o devolviéndote más abajo si compras cualquier otra cosa para compensarlo. Se llama cuesta de enero, pero porque es el mes en que empieza; en realidad la subida dura todo el año. Porque todo se encarece hasta lo exquisito, el alquiler, la comida, los viajes largos. Y ya hace tiempo que por lo general se vive cuesta arriba de forma constante y de tanto subir uno pierde el músculo que ganaría en el esfuerzo porque nunca llega el llano para recuperarse. Y nos volvemos flojos. Y nos pesa hasta lo más ligero, subimos, pero sin la sensación de ganar altura, intentando mantener -al menos- la misma distancia hasta el suelo. Y así van pasando los lentos meses del año desde enero a través de la ladera de estos tiempos acelerados. Por esa misma pendiente que camina apesadumbrada la mayoría ruedan hacia abajo y a la vez los beneficios de unos pocos, la sociedad jadea en su marcha y no encuentra aire para la protesta, mientras siga pudiendo ascender y dar otro paso seguirá avanzando, aunque sepa que arriba no hay mejores vistas. Y ese es el equilibrio que se busca entre la avaricia y sus prisas: la insoportabilidad sostenible, inclinar el mundo a favor, pero nunca tanto que se vuelque y se vuelva en contra.

Suscríbete para seguir leyendo