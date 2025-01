Golpe de belleza sanadora

En el minúsculo oasis natural, al borde de la urbe, por el que me pasea mi perro, suelo plantearme algunos días (tras indignarme por los tocones de un arboricidio y el abandono de limpieza del breve cauce) el porqué de la soledad de la blanca garcilla, usuaria como yo del lugar, apartada de la habitual bandada. ¿Un caso de marginación o se trata de una soledad buscada?. La primera hipótesis me inquieta, la segunda me excita: tal vez una garcilla filósofa, o poeta, si dos cosas fueran. Sin perder de vista a mi compañero para asegurar la recogida de excretas, penaba por no poder comunicarme con el ave, cuando irrumpe en la escena un pajarito de formato y color inesperados: lomos de azul intenso, cola corta, aleteo rápido. ¡Un martín pescador!, digo en voz alta, como para confirmar que lo sea. La belleza es a veces un regalo de los dioses para sacarnos del lamento.

