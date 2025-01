María Jesús Molina o el Derecho como vida

Vista exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. / Álex Zea

Tras un fin de semana repentinamente caluroso, estos días la masa de aire frío continental nos hace abrigar más nuestra memoria y me trae una cálida noticia: la despedida de María Jesús Molina de las aulas de la Facultad de Derecho de Málaga. La imagino bajando las montuosas escaleras dejando impregnada su sonrisa y buen hacer instructivo en cada rincón de este centro. Ella, profesora de Derecho Procesal, doctora en Derecho, vicedecana adjunta de Profesorado y directora del Departamento de Ciencias Políticas, Procesal e Internacional Público, ha sido una admirable partícipe en la gran evolución de la universidad malagueña en las últimas cuatro décadas. Tras 38 años de una entusiasmada labor docente e investigadora, me comenta viendo la bahía algunas emociones de su apasionante trayectoria profesional. «Cuando inicié este palpitante viaje, me cautivó el Procesal Penal como materia por ser más realista y dinámica en la aplicación del Derecho». Su vínculo con los miles de alumnos -quienes muchos de ellos son en la actualidad grandes abogados, fiscales…- ha estado asentado en una metodología donde enseñar a aprender a razonar ha sido su fundamento pedagógico: «He aprendido mucho de mis alumnos y me he divertido con ellos, por lo que al final de mi carrera me siento muy contenta. Al tiempo que me ha enriquecido enormemente pertenecer a la comunidad universitaria, en la cual dejo grandísimos amigos, ellas y ellos lo saben, quienes ocupan gran parte de mi corazón». Ahora le corresponde recrearse con su familia, la lectura -incesante lectora-, la cocina, los amigos. «Cuando uno disfruta de las cosas consigues lo que quieres»- me dice con la mirada alumbrada contemplando la ensenada-. María Jesús, gracias por esta fascinante travesía. Enhorabuena