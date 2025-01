Bienvenido, mister Ouigo

Algunas de las autoridades ayer congregadas en la estación de Málaga. / álex zea

El reto de esta columna es no decir la frase Bienvenido Mister Marshall, ya está dicha, vaya, pero es que la escena de ayer remite irremisiblemente a tan mítica película de Berlanga. Un poco.

Alcalde, subdelegado del Gobierno, presidente de la Diputación, portavoces de partidos, delegada de la Junta, concejales, cargos y más cargos se fueron a la estación a recibir el primer tren de la compañía de bajo coste Ouigo. Faltó el obispo. Creo. Operará desde hoy. El tren, no el obispo. Con su puesta en servicio ya habrá algunos días más de veinte salidas de trenes de alta velocidad, en cada sentido, enlazando Málaga con Madrid. Gran cita. Todas las autoridades reunidas y sonrientes. No sé qué organizarán el día que venga el Papa.

Si la ocasión lo merecía se pregunta uno cuántas ocasiones que también lo merecían no tuvieron tan dignas presencias. Cabía un alfiler pero no tenía cargo. Un poco más y había en el hall de la estación más autoridades que viajeros. Se juntan porque viene un tren pero no se juntan por el problema de la vivienda. Por ejemplo. A lo mejor creían que era el tren litoral el que llegaba. Autoridades al tren, bien podría haber gritado un revisor a la antigua usanza, viendo modernamente usos tan anticuados. Queda inaugurado este enlace, decían algunos para sus adentros y para sus afueras. Solo más entrañable que lo de ayer me resulta esa ceremonia en la que se recibe con un ramo de flores y una botella de cava en cualquier aeropuerto al pasajero un millón. O al pasajero veinte millones. El turista sonríe y al prócer se le resiste el tapón champanero hasta que finalmente la botella eyacula en el, hasta entonces, impoluto traje oscuro del mandatario.

El tren no traía pasajeros, no era plan de que se bajara un señor de Móstoles que venía a echar unos días a Benahavís o a Vélez y se encontrara con semejante ambientazo.

Se ignora si tantos políticos hubieran cabido en el tren vacío, que se los podría haber llevado a todos a Madrid. Nada, nada, solo un día, eh, que sin ellos no podemos vivir. Ah, no, que a Madrid se van todos pero la semana que viene. A Fitur. Seguramente no en una línea de bajo coste.