Puede que se trate de la educación que recibí, de la que me siento muy agradecido, pero creo que la vida no debería ser fácil. Estoy convencido de que estamos hechos para esforzarnos y probar cosas nuevas, lo cual, lógicamente, nos hace sentir incómodos. En cualquier aspecto de mi vida, si conozco de antemano la estructura completa de sea cual sea el proyecto que me traiga entre manos, (hacia dónde va, cómo terminará, qué etapas tendrá) no me fío. No me gusta. No me siento cómodo. Creo que el principal catalizador en la ardua tarea de encontrar la motivación para involucrarse en algo es explorando, y eso implica el desconocimiento de muchas respuestas; y también, estar preparado para el cambio. La claridad sólo surge de la lucha, y esta afirmación de que el cambio es nuestro amigo, es incómoda para mucha gente porque da cancha al fallo, a las cuestiones imprevisibles de la vida que escapan a tu control. Justo eso es lo que me gusta de la vida, el verme dentro de una maraña de cosas de las cuales no sé cómo terminarán, pero con la certeza de que, si soy capaz de no tener un pensamiento rígido sobre algo, saldrá la creatividad. Un día me di cuenta de que necesitaba pasar tiempo con ciertas personas, y no sabía por qué. Eran personas inquietas, que tomaban decisiones arriesgadas en sus vidas, que no se conformaban. Gente que, cuando caminas con ellos por la calle, miran hacia arriba, observando los edificios, la arquitectura. Gente que siempre tiene libretas a mano para apuntar cosas, en cualquier momento. Gente cuyo cerebro no manda señales de peligro por no cumplir las reglas bienintencionadas que la sociedad nos impone y que sólo consiguen una cosa: acabar con el impulso creativo. Hace unos días, en las vacaciones de Navidad, un amigo me recomendó ver una película llamada ‘El tren de los niños’ (Netflix). Su trama se basa en la novela histórica homónima de la escritora italiana Viola Ardone, que fue publicada en 2019, y nos narra una historia ambientada en un Nápoles semidestruido en plena posguerra, 1946. La cinta comienza con una secuencia en la actualidad del protagonista, Amerigo, al que se observa entrando en un teatro donde se puede ver un cartel en el cual aparece su nombre como violinista solista en el concierto que se celebra aquella noche, donde lo acompaña una orquesta. Tras esta escena, la historia vuelve al pasado y nos muestra a Amerigo, con ocho años de edad, viviendo en la pobreza y con una relación compleja con su madre, Antonietta, la cual le niega la asistencia al colegio para que se dedique a tratar de conseguir algo de dinero con el que salir adelante. Dada la situación, Antonietta decide aprovechar la oportunidad de enviar a su hijo al norte del país, donde podrá vivir temporalmente en una familia que le proporcionará alimentos, cuidado, buenas condiciones de vida e incluso lo enviará a la escuela, sin saber él que aquel viaje le cambiará la vida. Una vez allí, conoce al hermano de su madre adoptiva, que es carpintero y lutier. Hay una escena donde una mujer acude al taller de este señor para recoger una silla que mandó a arreglar, y al ver al chico, se compadece de él y le dice que «no esté triste, que pronto volverá a casa y con un oficio, arreglar instrumentos para ganarse la vida». El chico la mira y le contesta: «yo no quiero arreglar instrumentos, quiero tocarlos». Días después, en su cumpleaños, recibe un violín con su nombre como regalo y descubre en sí mismo un talento considerable para la música. Amerigo no quería irse de su casa, amaba a su madre. Una vez allí, Amerigo explora. Decide crear. Decide tocar en vez de arreglar; sabiendo que el coste, como le explica el lutier, es una dedicación diaria al instrumento. La película nos habla del amor que implica dejar marchar a un hijo para que viva una vida mejor y también de que hay que dar cancha al azar, a lo desconocido, para poder crear. Porque tocar música es crear. Llevo quince años dando clases en educación secundaria, y uno de los objetivos del centro en el que trabajo es ayudar a que nuestro alumnado sea comprometido y creativo. Todos estos años he conocido alumnos que tocan instrumentos, y todos tienen en común, el cien por cien de ellos, que son gente inquieta y creativa. Son distintos. Tienen hambre. Aceptan que la vida no es fácil; y se dejan enseñar para desarrollar una creatividad que les permita hacer el mundo mucho mejor. No falla. Son así. Son como puntos de luz en un cielo estrellado en una noche nublada. Son como Amerigo, sólo que el tren lo tenían en casa, eran sus padres.

