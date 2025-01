Formas cinematográficas de deprimirte en el Blue Monday

Imágenes de las películas referidas en el texto. / l.o.

Enero deprime: hace frío (en Málaga calor, por eso deprime), la Navidad nos ha dejado resaca de dulce y de cartera, y la mitad de los propósitos de año nuevo se han destintado del folio de aquel 31 que brindabas su final y mejores comienzos. Para rematar, llega el dichoso Blue Monday: el supuesto día más triste del año, o la excusa que tienen los community managers (un servidor) para venderte un proverbio sobre por qué justamente no hay que estar triste.

Voy a hacer historia: una lista de no-recomendaciones, para evitar ponerte aún más triste. O una lista de recomendaciones para gente que le gusta sufrir. No conforme con rescatar películas que invitan al insomnio, me disemino por la historia del cine ofreciendo un menú de degustación variado: independientes, antiguas, animadas o suecas.

Robot dreams (2023)

Fan incondicional de Pablo Berger -su Blancanieves es una obra maestra- como contador de historias que en la omisión del diálogo explica el mundo de sus personajes y, de la forma que sienten, lo hace del mundo que vivimos. Todas las decisiones, aparentemente de la ingenuidad que ofrece la animación, son tan inteligentes como complejas. ¿Por qué animales? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué tantas marcas que abruman la pantalla a referencias? Verla es enfrentarse a una positiva melancolía que parte de un condicional tan habitual (si los robots tienen sentimientos) atreviéndose a hacerse preguntas que siempre, y de nuevo, nos recuerda a nosotros. ¿Qué hace una máquina en el momento que su rol para lo que ha nacido desaparece? Tras eso, ¿cómo afronta la ausencia de lo previo, impertérrito al paso del tiempo? Convivir en soledad con preguntas imposibles de responder es aún más díficil en un mundo tan sonorizado e hiperconectado, lleno de ruido y enemigo de tus silencios internos.

Sobre lo infinito (2019)

Recomendar a Roy Andersson en Blue Monday es pendular entre ser valiente y necio. Andersson, como si fuera un pintor, habla de tantas cosas en una constante sucesión de planos fijos generales que tanto como fascina llega a abrumar. El hilo conductor es nimio, como si las historias no se delimitaran en el tiempo y existieran en presente continuo. No sabemos ni podremos responder al interrogante de nuestra existencia, porque estamos concretamente en este punto y no en otro. Mientras que nos vemos angustiados en la inacción (curioso la plasmación de la sociedad como masas inmóviles) y la depresión como respuesta (la religión juega un papel tan regidor pero finalmente ineficaz), somos capaces desde el arte de embellecer el horror, la soledad y el rechazo cuando la naturaleza nos observa, con un saludo en forma de nieve o una señal en el ecosistema del que es participe (fijarse en las plantas).

Two lovers (2008)

El siglo XXI necesitaba una película de amor como esta. Un amor que radiografía nuestra dependencia, el propio deseo de sentir aunque sean migajas. Como el Dostoyevski de Noches Blancas, su protagonista (incorporado por Joaquin Phoenix) plantea su existencia al filo de un puente, hasta que conoce a dos mujeres y le dan un nuevo pero venenoso aliento con el que volver a respirar. Mientras el amor es pura combustión, el director James Gray lo entiende en su definición más contradictoria: puede llegar a ser frío como el hielo. Aséptico en la puesta en escena cuando el amor es la suma de adjetivos coloridos y descriptivos. Una mano dura y directa a la hora de relatar que impacta y fascina, donde no hay sitio esta vez para la sensibilidad endémica de un género que Gray se acaba de cargar.

5 centímetros por segundo (2007)

Makoto Shinkai (el genio que regaló al mundo Your Name) tiene otras maravillas como El Jardín de las Palabras (2013) pero me apetece recomendar esta vez la historia de una hora (sí, la película solo dura una hora) de Takaki y Akari. Un amor de instituto que transcurre tristemente a su olvido. La incomprensión de un mundo que siempre se descifra en el firmamento, una naturaleza que desahoga a sus personajes a través de su belleza pero nunca con una respuesta. A veces exprimiendo el jugo de la emoción al punto de ser meloso, pero sus imágenes devuelven un carácter sincero y solemne a un conflicto juvenil. Como tal, y como siempre es Shinkai, es la historia de dos niños que intentan recordarse en el tiempo.

El eclipse (1962)

Con el director italiano Michelangelo Antonioni los trayectos pesan, incomodan, pero te convence sus líneas de meta. Temerario fue también la ejecución de La Aventura y La Noche, que conforman con esta una seguida trilogía sobre la incomunicación que deprime hasta al más optimista. Sus 10 minutos finales son inolvidables, históricos, inclasificables, donde todas las aristas se unen en un mosaico tan clarividente como desolador sobre el mundo contemporáneo, destinado a su destrucción nuclear. Todas las historias que construimos, sentimos, se habrán vuelto cenizas como si nunca hubieran existido. Y peor aún, como si nunca se hubieran sentido. n