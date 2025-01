María Jesús Montero, en un encuentro con militantes del PSOE de la agrupación de Jaén capital. / EUROPA PRESS/JUAN DE DIOS ORTIZ

Dije el otro día en esta misma pilastra que Biden hacía sus últimas maldades antes de cruzar la puerta, y no, sigue haciendo otras. Ahora saca a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Cómo les gusta a los demócratas de pacotilla las dictaduras de izquierdas y los gorilatos, es que se pirran. Por eso, y por decencia, el preso habano José Daniel Ferrer se avergüenza del acuerdo Joe-Vaticano que le libera.

En la vieja España, somos más prosaicos que en los USA. La designación (digital, of course) de María Jesús Montero, Marisú para la basca, es una oportunidad perdida de renovación, más de lo mismo. ¡Vaya Reyes Magos! Con la falta que hacen caras nuevas con otras ideas en el coco. Pasa como con los opioides, que son muy peligrosos, precisamente, por su eficacia a la hora de combatir el dolor. Y el Partido tiene tanto dolor en Andalucía desde hace también tanto... Yo le pedí a los Magos, en mi caso a Margarita Robles, está linda la mar, que abriera los archivos del Alto Estado Mayor a los historiadores, no digo los archivos de la semana pasada, por favor, sino los de cincuenta años atrás, esos que ahora festeja su jefe. Pero fue carbón lo que encontré el 6 por la mañana. Me da la impresión de que entonces gobernaba el PSOE y por eso los dichosos archivos siguen cerrados. Otra explicación no tiene tan celoso ocultamiento.

Lo de Mónica García es otra cosa. La presunta ministra de Sanidad carga contra las aseguradoras que, «haciendo números», llegaron a la conclusión de que los mutualistas no les son rentables. Pues claro, ¿no debían hacer números? Esta ministra está contra las matemáticas. ¿Por qué no costea de su bolsillo el importe de los susodichos? Es como la propuesta de Restar, prohibición-qué bien se les da la veda- de ir a los toros hasta cumplir los 18 años.

Pero las cosas serias son otras. Maersk cambia Algeciras por Tanger Med, aunque matiza, y enciende la bombilla roja. La naviera danesa elimina de su ruta entre EEUU y Oriente nuestro Portus Albus y se echa en brazos del amigo marroquí, y es por las tasas verdes UE de cada contenedor. A Carlos Rubio, al frente de la Autoridad Portuaria de aquí, esto no le afecta directamente, pero eso, directamente.

Pasa como con Hamas, que considera que el sufrimiento de los gazatíes le es beneficioso, hay que entender su lógica. Los terroristas ubican sus cuarteles generales en hospitales y escuelas, así si me alcanzan con un misil exploto la matanza, qué malos son los judíos. Después, roba la ayuda humanitaria y la vende a precios desorbitados, para la buchaca, colega. Pero los gazatíes no se han levantado jamás contra Hamas. Ellos tienen sus dictadores y un síndrome de Estocolmo como el dique de Levante. Ya sabíamos que allí la política es la versión moderna del salvaje oeste.

De estas cosas hablamos en Promesa, con un Vermell muy rico, mientras una lideresa china local explica los misterios de Oriente a unos señores detrás. Pero en el almuerzo, sobre todo, recordamos a un grande, el cura y empresario Luis de Lezama, el fundador de la Taberna del Alabardero, en plural. Recuerdo la de Banús, donde almorzábamos los guerreros de La Tribuna de Marbella/Marbella Tribune, y desde donde salí, el 13 de junio de 1985, hacia la cárcel de Málaga. Joaquín Zamoro, el Vasco, y otros, intentaron una fuga y les salió un charco de sangre. A Manuel Donaire, policía nacional, las alimañas le pegaron tres tiros en la cabeza. Era Plácido Conde el gobernador civil y mi pequeña grabadora la que se pasó a los presos para que fijaran sus reivindicaciones. El comandante Holgado, de los GEO, observaba la prisión desde un helicóptero poco antes de que llegaran sus hombres.

Pero ya se sabe que los buenos son los primeros en caer, como el coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena, que debía ser el nuevo jefe de la Comandancia de Cataluña, pero los golpistas han obligado al marido de la catedrática a prescindir de él. Marlasca ya hizo lo propio con Diego Pérez de los Cobos. Saludos a ambos desde la Ciudad del Paraíso. César Vallejo lo decía así:

Vengo a verte pasar todos los días,

vaporcito encantado siempre lejos…

tus ojos son dos rubios capitanes;

tu labio es un brevísimo pañuelo

rojo que ondea en un adiós de sangre.