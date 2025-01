Bufandas, series y adjetivos

Ateridos por la ola de frío. / Efe

Lunes. Llego al Ateneo y miro el reloj. De repente se me ha hecho temprano. Para hacer tiempo voy a sacar y repasar el papel que llevo escrito pero al palparme el bolsillo de la chaqueta me da uno de esos casi micro infartos que se sufre cuando crees que has perdido el móvil. Que tampoco sé donde lo he puesto, por cierto. Al fin, en otro bolsillo, del abrigo, encuentro el folio. El asidero. Lo que voy a leer que después no leeré. Medio improvisaré. Tras el alivio recupero esa punzadita lacerante que siento cuando se acerca la hora de hablar en público. En beneficio de mi malestar, ahora casi todos los días son vísperas de que tenga que hablar en público. Al fin llegan conocidos que me sacan de mis ensoñaciones, que me sacan incluso del pasillo, que es un poco estrecho. Vamos Juan Gaitán y yo a presentar el libro Malencolía, de Miguel Nieto (Ediciones Azimut), que contiene 23 piezas literarias exquisitas y de alto valor literario y que loamos desde el afecto y la admiración. La camaradería, incluso. La cosa degenera, claro, con semejante trío, en conversación sobre periodismo, Marbella, el oficio de escribir, la adjetivación y hasta sale a relucir, sin lucir, algún nefasto personaje que gobernó Marbella y al que Nieto sacó muchas veces los colores. Y la corrupción. Y los titulares. Hay bastante público. Y eso que casi pared con pared actúa Rubén Amón, que ha sacado libro y que también tiene su tirón. En esta ciudad hay ya muchos actos literarios incluso un lunes de enero. Nieto firma ejemplares a buen ritmo hasta que llega la hora de un cervezón en tasca semi castiza al que se une un variado grupo, entre ellos Agustín Rivera. Vuelvo caminando a casa sin que se me haya hecho tarde y pensando si al llegar me abro unos frutos secos o redacto un editorial. Juraría que en el cielo se ven más estrellas de la cuenta.

Martes. Al mando de María José Vidal repasamos junto a Antonio Montilla y Fran Cristófol en Canal Málaga Radio lo que han sido los debates sobre el estado de la ciudad. Hoy se celebra uno. Recuerdo que hice una crónica, hace años, de una de estas sesiones simulando que yo era un extraterrestre que no sabía nada del mundo ni de la ciudad y que aterrizaba allí por error o azar. Una literaria impostura para aclarar la mirada y dotarla de virginidad. Tuvo cierto éxito. Voy haciendo memoria y estoy a punto de decir aquello de ‘Amanece que no es poco’ de que todos (la oposición) son contingentes pero que el alcalde parece necesario. No lo sé. Al menos, incombustible. Reflexiono sobre la capacidad de este lugar para devorar liderazgos. En la izquierda del PP. Cuando un contertulio me dice que ayer leyó cosas mías sobre este tipo de plenos de hace años en la hemeroteca, no sé si sentirme con autoridad o mayor. Halagado o con capacidad ya de contar batallitas. Se va uno construyendo poco a poco un pasado en las hemerotecas igual que otros con sentido más práctico y más inteligencia se van construyendo un chalecito en el campo o una piscina en su adosado. Salgo a la calle a testar si ha llegado la anunciada ola de frío. Ha llegado. Cada año cuando llega el frío se me vienen a la cabeza ideas para escribir un artículo sobre las bufandas. Con greguerías incluidas. Lo que no se me ocurre es comprarme una. Una bufanda. Qué harán las bufandas durante el verano. Tal vez se líen entre ellas.

Miércoles. No hay semana sin serie. La pareja perfecta. Con Nicole Kidman y Liev Schreiber. Netflix. Intriga. Casoplones, fiestorros, la clase alta en su esplendor. Una muerta y familia con secretos. Si es que no hay familia con secretos. Magnífica ambientación. Misterios. Me llama la atención (además de los paisajes) los planos cortos y el acercamiento que en algunas escenas hay a los ojos. A los ojos del que habla, de los que dialogan. De pronto el ojo de alguien ocupando un cacho bueno de pantalla. Dicho así, a ojo.

Jueves. Supongo que todos alguna vez nos hemos equivocado y hemos pensado un jueves que era viernes. Pero ¿dónde te has metido? brama alguien al otro lado del teléfono.