Frío y Carnaval

Llevamos un mes de frío intenso, de ese que favorece la aparición de virus no deseados, como la gripe. Todos estamos o vamos a estar con gripe. Y quizá sea uno de los motivos por los que no me gusta demasiado el invierno, el frío que te cala en los huesos y te marca la capacidad de hacer cosas en tu día a día. Además ahora, en estos meses del año hay que ir abrigada hasta más no poder e ir quitando y poniendo prendas según entres o salgas de un lugar. Creo que queda clara mi animadversión al invierno, pero hay algo que siempre me ha hecho feliz en estos meses, y es la llegada del Carnaval. Mi abuela paterna es de un pueblo de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, y es gracias a eso que el Carnaval es la banda sonora de mi vida.

La primera agrupación que tengo conciencia de recordar es ‘Una chirigota con clase’ del año 1996. Recuerdo que me sabía las letras de memoria y que me ponía la cinta de video con su actuación como si fuera una película. Más adelante vino otra chirigota ‘Los Yesterdays’, del desaparecido Juan Carlos Aragón. Esta agrupación del año 1999 me trajo ese veneno revolucionario de querer cambiar el mundo haciendo ciertas esas palabras de Jesús Bienvenido, «una revolución puede hacerse cantando». Me pegué a las letras rebeldes y sin dulcificar de Juan Carlos y el resto de mi infancia, mi adolescencia, y mi juventud, estuvieron marcadas por sus agrupaciones.

También están, cómo no, los cuartetos, que son la modalidad más difícil que hay porque son solo tres, o cuatro, o cinco, personas para dar voz al repertorio. Aquí se ve la habilidad de salir del paso cuando se comete algún error y cómo se hace humor de cualquier situación. Tengo que nombrar a Manuel Morera, a Ángel Gago, a Iván Romero…

No puedo dejar fuera de mi repaso mental a Antonio Martínez Ares, autor de comparsas, que ha demostrado que ser valiente siempre cuesta algo, pero él está dispuesto a pagar el precio. Sus comparsas son obras de arte y de alta cultura que se presentan cada año en el Gran Teatro Falla.

El carnaval es el modo de entender la vida que tienen los gaditanos, es su forma de plantar cara a un mundo que no les entiende, que no les respeta. Pero además nos dan una lección de música cada vez que una de sus agrupaciones suena. Juan Carlos Aragón, en su comparsa Los Peregrinos hizo un pasodoble en qué decía que en Cádiz «el que te canta te reza», y es así. Podemos entender esa forma de cantar del gaditano como una oración pagana al dios Momo.

Ya suena a tres por cuatro, ya suena a rebeldía, ya suena a Cádiz.