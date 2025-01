De cuando me hice mayor

En lo de hacerme mayor, fui precoz, obviamente no en años, sino en actitudes, cosa generalmente recurrente en aquellos individuos a los que la vida nos empuja a nacer enarbolando la bandera de la primogenitura, una bandera que, a veces, nos obliga a convertirnos en comandantes de la tribu en ausencia de nuestros progenitores. Hubo un tiempo, en el que Google ni se sospechaba aún, en el que papá y mamá, especialísimamente mamá, como todas las mamis de la historia, aprendieron las primeras lecciones del complejo oficio de ser padres a lomos de los corceles de la intuición y de la generosidad de aquellos antepasados que nos precedieron en la aventura de bregar con las obligaciones de atender a los cachorros. ¿Por qué, la naturaleza, siempre sabia, nunca previó incluir un manual de instrucciones y un kit de supervivencia en el vientre de mamá para que lo alumbrara, naturalmente, una hora antes del parto del nuevo hijo?

Así es, amable leyente, hasta la llegada del segundo hijo, la realidad fisiológica y emocional del primogénito es la vía del conocimiento en la que mamuchi y papuchi aprenden y entrenan en el arte de la crianza del mini sapiens siguiendo el «científico modo» de acierto-error o el más peligroso, a veces, de largarle una perorata al recién llegado y, además, reprocharle que se quede dormido mientras le hablamos. Con recurrencia, cuando me cruzo con un carrito de bebé me concedo unos instantes para compadecer al recién llegado por si finalmente llegara a terminar llamándose, Pedro o Alberto o Santiago o Yolanda y hasta don Carles, que es el más vergonzante equilibrista del circo político al que, por cierto, me permito darle un consejo:

–Don Carles, Monsieur Puigdemont, sea realista y no torpe, teniendo como tiene a mano una cerveza sin igual como la Westvleteren XII, déjese de tonterías sea un gentleman, que serlo por una vez tiene su qué.

Los que me conocen ya no se inquietan cuando me ven tomando un café mientras hablo a solas conmigo... Uno precisa comprender el mundo, y mi mundo, el mundo que empieza por uno mismo, así que ¿para qué despreciar una sesuda y filosófica conversación con mis adentros?

¡¿Qué, JuanAn, hablando contigo...?! –preguntan abiertamente cuando me ven gesticular en abierta conversación silente conmigo mismo

–¡¿Y qué os contáis hoy?! –insisten.

–¡Más de lo mismo amigo, más de lo mismo...! –respondo cortésmente.

La realidad, sin tapujos, es que nada resulta más sanador para mí que mis dos sagrados momentos diarios de conversación conmigo a solas. Hoy he meditado a propósito de cuándo me hice mayor, si es que alguna vez ocurrió realmente, que no estoy seguro. A propósito del crecimiento, con recurrencia me pregunto si Don Pedro, don Alberto, don Santiago, doña Yolanda..., además de primogénitos en sus familias nucleares, a través de las urnas también son primogénitos políticos, habrán crecido lo suficiente como para proteger a su prole nacional y con ello cesar en la carrera de demostrar quién es el que la tiene más grande. Naturalmente, el tamaño al que aludo es exactamente el que enunció Lope de Vega, refiriéndose exclusivamente «a la razón de la sinrazón que a su razón aquejaba aquel día».

Las ciencias de la salud mental señalan la perfecta diferencia de la experiencia familiar entre el primogénito y los siguientes hermanos de la prole, en cuanto a los conocimientos adquiridos. Los nacidos a la sombra de la primogenitura somos el metafórico saco de entrenamiento del gimnasio natural en el que mamá y papá, aprendieron y entrenaron en el arte de la crianza del sapiens a base del científico método de «acierto-error», que en este caso nunca fue realmente un método. Los siguientes vástagos antes de llegar ya cuentan con la experiencia habida por el primogénito.

Se me apetece cerrar la columna mediante un guiño a Rachel y a Anna, residente en Madrid, y a todas las niñas y los niños crecidos a los que no les llegó luz suficiente aquel día, mientras amanecían. Cuando la estimulación emocional es verdadera, la verdadera emoción es escudriñable con una simple mirada certera.

Cuando vosotras Rachel y Anna, y viceversa, sintáis que no podéis más, recordad que la verdadera fuerza solo es hallable cuando seguimos adelante, sin importarnos los fracasos ocasionales.

Hermoso pensamiento, hoy, para las niñas crecidas. Compartidlo con las niñas que nos pertenecen a cada cual…