El humo de Lynch

No sabía nada de David Lynch (ni El hombre elefante) cuando hace 4 décadas vi Dune, pero el enigmático film me engulló sin compasión. Después, a especial recomendación de Juan Cueto (juraría que me regalo un VHS), me sumergí en la penumbra de Terciopelo Azul. Luego irían viniendo casi todas las demás, dejándome llevar, claro, por esa versión mainstream del enigma que es Twin Peaks. Metido en esa clave, interpreté como terapia de belleza Una historia verdadera. La obra de Lynch está unida a su pacto de adosamiento con el enigma. Mientras para protegernos de éste otros montaban paredillas de relato, él descorría algún panel para que por las rendijas entrara algo de negrura. Gozó con el enigmático humo del tabaquismo hasta enfermar de enfisema. Así estaban las cosas cuando el humo de los incendios de Los Ángeles le obligó a desalojar su propia casa. Días después se lo tragó el enigma.

