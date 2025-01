Bunbury yel Boca Juniors

El fútbol como la música desata pasiones. Y en cualquier estadio que se precie, la afición más fiel no deja de interpretar cánticos con los que evidenciar, precisamente, su enorme apasionamiento. Los ritmos, las letras hacen piña. Cuanta más piña, más ruido, cuanto más grito unánime, mejor para tu equipo.

De Inglaterra a Alemania, de Italia a Argentina, pasando por España, el ritual de los fanáticos, ese de ir cada dos semanas al estadio, cobra una dimensión diferente cuando suenan los himnos, cuando en mitad del encuentro resuenan las gradas más animadas. Muchos jugadores se han reconocido públicamente trotamundos del balompié por la necesidad de sentir de primera mano cómo se vive este deporte en los distintos países.

Ander Herrera, recién incorporado en este mercado invernal a Boca Juniors, puede representar a la perfección el último de estos casos. El mediocentro de 35 años aterrizaba este pasado miércoles en Buenos Aires y era recibido por más de un centenar de apasionados forofos del histórico club argentino.

De inmediato contestó a los periodistas que también acudieron a recibirlo. Alegó que se encuentra «muy feliz», consciente de que ahora le toca tener que adaptarse y de «disfrutar de esta experiencia única». Después de rescindir su contrato con el Athletic, su última frase fue contundente: «Sólo pienso en Boca». Y es lógico, porque en horas iba a ponerse a disposición de Fernando Gago, el actual técnico del Xeneize, ya con el partido copero de esta semana en el horizonte.

Pero lo que más relevancia tuvo de la llegada de Herrera a la capital argentina distó bastante de esos primeros testimonios del futbolista bilbaíno, formado en la cantera del Real Zaragoza y con pasado en la Premier League, concretamente en el Manchester United, y en la máxima competición francesa, en las filas del PSG.

Lo que terminaría por viralizarse hasta dar la vuelta al planeta futbolístico sería el vehemente llamamiento de un hincha argentino. En un vídeo compartido por el diario deportivo Olé, el aficionado, que luce una camiseta del Real Zaragoza, intenta sin éxito capar la atención del propio jugador. A grito pelado expresa: «¡Ander, después juntémonos por favor. Aguante Zaragoza, Ander carajo vamos. Aguante el León, salgamos de estos doce años!».

El forofo muestra su frustración al no poder tener ni un instante de cara a cara con Herrera. Luego, aún muy emocionado por haber tenido tan cerca a uno de los históricos canteranos del club zaragozista, el del León, «el que tiene que aguantar», en el escudo, no duda en aclarar detalles sobre el relato del que han sido testigos los periodistas congregados junto a la terminal aeroportuaria.

Así insiste en que el nuevo jugador de Boca tiene que hablar con él: «No sé por qué está aquí y no en Zaragoza». Y a reglón seguido apunta: «Soy hincha de Zaragoza, no sé por qué está acá y no allá, pero todo bien... Hablaremos, tenemos que ayudar a que subamos a Primera de una p*** vez».

Lo que quizás ese simpatizante de la escuadra maña no conoce es que Ander Herrera tiene un vínculo familiar con Boca. Una conexión que le ha movido a probar también cómo puede sonar desde el césped La Bombonera. Para ahondar en este pasado hay que remontarse a la etapa como director deportivo de Pedro Miguel Herrera Sancristóbal.

El padre del propio Ander solía viajar con muchísima frecuencia a Argentina, a la caza de nuevos talentos para los grandes clubes europeos, y a la vuelta repetía a su vástago, una y otra vez, la singular manera con la que se entregaba la parroquia del histórico conjunto bonaerense a su plantilla. El Xeneize fue calando en un jugador que, tras conocer la pasión de la grada de su ciudad, haber vivido la fiebre que se desata en los estadios ingleses, aún tenía una importante escala por cubrir, antes de colgar de manera definitiva sus botas.

Pero si ese hincha desconocía seguro tan peregrino vínculo entre su ídolo y el club en el que Maradona cosechó su primer título, lo que tampoco podrían ustedes imaginar, ni en el más remoto de sus sueños, era el hilo por el que ese fanático argentino se había convertido en incondicional del Zaragoza. ¿De dónde le viene?: «Por Héroes del Silencio», finalizaba en tan viralizado vídeo.