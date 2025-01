Todo Dios con sus auriculares

Una mujer escucha música a través de unos auriculares. / L.O.

Voy por la calle y veo a mucha gente con cascos, con auriculares. Eso me pasa por no quedarme en mi casa. Mucha gente oyendo cosas, escuchando. Abstraídos. Esta es la época de la humanidad en la que más escuchamos. Pero no al otro: nos estorban las llamadas. Mandamos audios. Mucha gente, antes de llamarte te manda un mensaje preguntando si te puede llamar. Muchos jóvenes no cogen nunca el teléfono: lo dejan sonar y luego te escriben. Queremos oír al desconocido. O música. O un podcast de misterio, arqueología, filatelia, sexo o fútbol. Nos molesta el silencio. Nos molesta la palabra del cercano, del familiar, del amigo. Ya llamaré. Vamos camino de considerar una descortesía el llamar a alguien por teléfono.

Los que somos insociables por naturaleza agradecemos mucho estas cosas, pero también agradecemos hablar con un querido amigo y no solo ser oyentes pasivos de un cantante o un nota que nos habla en diferido. Nos encanta que nos escuchen pero lo único que hacemos es escuchar. Pasamos a velocidad rápida el audio en whatsapp de un compañero o conocido o amigo pero nos demoramos horas oyendo historietas o chistes o bagatelas de no sé sabe quién porque está de moda. Tal vez lo más interesante del día sea escribir, o leer, la palabra bagatela. Viva la bagatela, que dijo el Marqués de Bradomín en una de las sonatas de Valle Inclán: «Yo no aspiro a enseñar, sino a divertir. Toda mi doctrina está en una sola frase ¡Viva la bagatela! Para mí haber aprendido a sonreír es la mayor conquista de la humanidad».

Bagatelas aparte, hay quien quiere recrear por Inteligencia Artificial la voz de su padre o madre fallecidos. Cuando los tenía vivos no iba a visitarlos. No los llamaba.

El Quijote actualizado no diría «cosas veredes, Sancho». Diría cosas escuchares. O escucharas o escucharás.

Voy por la calle y veo a mucha gente con auriculares. No faltará quien se los ponga, en el bus por ejemplo, sin escuchar nada. Solo para que nadie le hable. Preferimos la soledad hasta que se cumple nuestro sueño y nos quedamos solos. Es entonces cuando nos compramos una radio.