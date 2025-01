Eva Longoria. / l.o.

Eva Longoria será la imagen de Marbella en una campaña promocional en Fitur. Uno recuerda esas Cenas del Pescaíto que organizaba hace años Torremolinos, con la presencia estelar de Marujita Díaz, Raúl Sender o Lina Morgan. Anoche en su gala tuvo a Mario Vaquerizo. Iba a decir que algo hemos avanzado (de Marujita Díaz a Eva Longoria) pero sin duda para mucha gente eso será una regresión. Cuestión de gustos.

En realidad, nada cambia. Mujeres poderosas y con magnetismo para promocionar nuestros nunca bien ponderados destinos turísticos. Tal vez las Longorias pudieran añadir modernidad si es que Longoria no ha transmutado ya en una señora burguesa de toda la vida que veranea en la Costa. Con la que se identifica más una inquilina con posibles del barrio de Salamanca que una yanki gastosa y deseosa de ver mundo. No sé.

Todo vuelve y todo cambia: Marujita Díaz, como otras folclóricas, fueron estelares, luego ñoñas, después iconos de la modernidad, reivindicadas. No sabría uno decir si Camilo Sesto es modernidad pura, posmodernidad, melodía añeja o un clásico. O un buen recurso para levantar un guateque en decadencia o una despedida de soltero muermo.

Según el Ayuntamiento de Marbella, Longoria dice unas «frases muy potentes sobre la ciudad», que suponemos serán más potentes cuanto más dinero haya cobrado. No nos parece mal: ni Longoria ni que cobre, ni que diga frases potentes. Con lo potente que está. Si escribes de Fitur corres el riesgo de que se te ponga la prosa de folleto y si escribes de Eva Longoria, pudiendo escribir de Melania Trump, tal vez seas un poco extraterrestre. No sé qué tipo de destino turístico podría apadrinar la esposa de Trump, que más que ganas de hacer turismo parece tener ganas de salir corriendo. A lo mejor, visto el sombrero que llevaba en la toma de posesión, a la Feria de Córdoba. Hay gente que ejerce la promoción a la inversa: basta con que sepamos que está para que no vayamos. Hay ejemplos.