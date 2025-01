Calladito estás más guapo

Novak Djokovic. / l.o.

Días atrás, en uno de estos madrugones de enero para ver partidos de tenis del Open de Australia, me acordé de las imágenes de Novak Djokovic privado de libertad en Melbourne en enero de 2022, con vigilancia policial en la puerta de su hotel para que no se moviera de allí. Había viajado para disputar el torneo de 2022 y a las autoridades sanitarias les mostró un documento en el aeropuerto que acreditaba haberse realizado un test de Covid, con resultado negativo; no estaba contagiado. Como era públicamente conocido que había decidido ejercer su derecho a no vacunarse ante la falta de información y evidencias científicas, pensaron que mediáticamente sería positivo para el país encerrarlo en un hotel mediocre, sin instalaciones deportivas, donde la estancia fuera lo más desagradable posible y no pudiera entrenarse en los días previos a la celebración del Grand Slam mientras decidían si expulsarlo o no del país por no haberse vacunado. La gente busca amigos para que les quiten una multa o le dejen empadronarse en su casa para una adjudicación escolar que no te corresponde; incluso hay gente que busca amigos médicos para que le hagan algún papel que acredite una discapacidad inexistente y así poder saltarse las colas de Disneylandia. ¿Cuántos amigos tendrá Djokovic que le hubieran podido hacer un papel de una vacuna que nunca se puso y evitar aquel circo? Seguro que muchos. Y nadie se hubiera enterado. Pero él eligió no engañar a nadie. La opción personal de querer vacunarse o no, aquí, para mí, es irrelevante. Quiero resaltar la valentía de actuar en la vida conforme a lo que piensas. Y llevar tus valores hasta el final. Ser consecuente. No edulcorar la realidad para quedar bien con nadie. Me pareció un acto de honestidad en un mundo donde lo que prima es justo lo contrario, aparentar, hacer o decir justo lo contrario de lo que piensas.

A nivel deportivo, daría para otro análisis el hecho de que un deportista en plena carrera por conseguir el número más grande de títulos, se permita no optar a ninguno de ellos durante un par de años por ser fiel a sus principios permitiendo que sus rivales los sigan acumulando; y tras dos años de parón siga ganando y quede para la historia como el mejor de todos los tiempos. Para mí, Novak es un ejemplo. Me encanta la gente honesta. La gente que dice de verdad lo que piensa. Es un deportista considerado antipático, desagradable, borde y prepotente; porque existe la falsa creencia de que hablar sin pelos en la lengua, con contundencia, es sinónimo de agresividad. Las grandes masas le pitan en las pistas más grandes del mundo, pero ese odio le da gasolina para seguir ganando. Decir la verdad no es fácil, pero las personas inteligentes, para mí, son aquellas que comprenden no solo que tienen que afrontar la dura labor de hablar con franqueza, sino que saben hacerlo bien. Esta afirmación no es válida para la clase política, cuya forma de hablar bravucona, directa y sin tapujos no corresponde ni a decir la verdad ni a ser claro y conciso, sino a una teatralidad planificada por sus directores de comunicación, que buscan beneficiarse de los algoritmos de la ira y aparentar empoderamiento y seguridad. El otro día leí un artículo en el que se hablaba sobre la dificultad de los niños finlandeses al aprender inglés porque algunos conceptos de los que se encuentran en los textos no tienen traducción en su idioma, por lo que no entienden lo que significa. Uno de ellos era ‘conversación banal’. En Finlandia no existen las conversaciones banales; la gente habla cuando tiene algo que decir. Allí no hablan del tiempo en el ascensor, porque el ascensor es un medio de transporte, no un lugar para decir estupideces. En los velatorios, la gente no acude para quedarse fuera de la sala hablando de fútbol con esos conocidos que hace años que no ves; acuden a dar el pésame y a permanecer en silencio al lado de la persona a la que han ido a acompañar, porque en esas ocasiones el silencio es una muestra de cariño auténtica, de empatía, de amor. La lógica del postureo a ultranza nos exige convertirnos en idiotas, en abanderados del bienquedismo, tratando continuamente de que todo el mundo piense lo correctos, simpáticos y sabios que somos, porque hablamos de todo. Como si el silencio fuese una deficiencia de carácter, un estandarte de perdedores. Es cierto que yo no voy haciendo amigos por la vida, y que muchos me tachan de borde, antipático y prepotente; pero un día mi madre me dijo que estaba más guapo calladito, y yo las cosas me las tomo a rajatabla.