Dallol, donde nace la tierra / ILUSTRACIÓN DE JAVIER RICO

La tierra está siempre de paso. Vagabundea sin destino. Reposa del viaje sobre las aceras de la ciudad, pernocta bajo los soportales o busca refugio en los pasajes y las galerías. Descansa unos días antes de dejarse errar por los alisos o el terral, digiriendo los caminos para vomitarlos por los vértices del mundo.

La génesis de la tierra se inscribe en la depresión de Danakil. Dallol es el nombre de la ciudad donde nace. Una ciudad diseñada para otros planetas, burbujeante e hirviente, que respira a través de pequeños cráteres abiertos donde eclosionan los embriones de continentes e islas. La tierra nueva respira por los incontables vientres de Dallol. Emerge de las llamas internas para purificarse bajo el sol etíope y enfriarse con la brisa nocturna. La roca fluida, de un color amarillo chillón y con olor a azufre, brota del suelo en una primavera de fuego que embellece su paisaje infernal.

El deseo de los humanos ha conquistado la tierra, allanando montañas, soterrando mares. Sobrevoló cordilleras y horadó túneles encadenando los valles, pero nada pudo hacer en Dallol.

Pioneros italianos

A principios del Siglo XX, pioneros italianos colonizaron sus pústulas con ladrillos de sal con la intención de extraer potasa y silvina. La Compagnia Mineraria Coloniale construyó senderos de tierra para unir las piezas que armaban una industria. Eran angostos y polvorientos y comunicaban las plantas de extracción con las cabañas de los mineros y las oficinas de la empresa con los almacenes. Huyendo de sí misma, la ciudad trató de crecer en idéntica evolución que cualquier otra, pero debido a las duras condiciones climatológicas, siempre se impuso lo abstracto sobre la geometría. Nada de plazas ni bulevares, fuera las avenidas y los parques. Nunca hubo lugar para aliviar el duro esfuerzo del trabajo en los refugios de las iglesias ni en las tascas. El sol transitaba con calma los recorridos de arena y roca, era el único que acompañaba en cada zancada a los mineros abrazado a su negra silueta, como recordatorio preciso de que en Dallol no se permite más gobierno que el de sus rayos hirientes. La sombra bajo el cañizo de los tejados era festejada como un hogar hasta la llegada de una noche calurosa. Pero ni siquiera la oscuridad lograba aliviar el entorno de vida: el infierno sólo es una opción para los muertos.

Los italianos se marcharon de allí en la década de los años veinte, aprovechando los cincuenta kilómetros de la línea ferroviaria que habían construido hasta el puerto de Mersa Fatma junto a la costa de Eritrea. Dejaron mucho esfuerzo en el camino y se llevaron tatuada en la piel la impotencia para dominar el desierto. La única prueba de su presencia en Dallol son las ruinas de sus antiguos edificios. Restos herrumbrosos de vehículos y maquinaria, algún riel ferroviario por donde circulaban las vagonetas que transportaban la potasa, el plano arado de los caminos y las cabañas de adobe.

Para llegar a Dallol, los turistas del siglo XXI parten desde Mekele con el objetivo de visitar un paisaje surrealista donde los colores fosforescentes no respetan la gama del arco iris y los relieves fluctúan como un líquido viscoso. Vienen para tomar la fotografía que inmortalice al paisaje, pero ni el paisaje ni la ciudad que fueron lo siguen siendo, ni lo serán en ese futuro inmediato que avanza con la rotación del globo. Lo estable es la novedad aquí. Hay quien plantea quedarse un par de días, pero en Dallol no hay lugar para pasar la noche, no hay hoteles, no hay posadas, ni siquiera el firmamento es un buen techo bajo el que cobijarse. La tierra se reserva este lugar para dar a luz a sus hijos.