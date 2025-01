Golazos y Boney M.

El grupo Boney M.

Lunes. Hoy es en teoría el día más triste del año. Lunes, cuesta de enero, frío, las fiestas navideñas que quedaron atrás... Creo que fue un invento, el Blue Monday, de las agencias de viaje británicas. Para que la gente en fecha tan nefasta fuera a sus establecimientos a darse un capricho. No sé por qué me da por ver vídeos de Boney M. Qué ritmo, qué bailes, qué alegría, que ridículo a ratos, pero qué sublime. Llueve fuera. No sé si milito en una dulzona tristeza o en una euforia disimulada. En el sofá me lo pregunto. Es un buen día para apuntarse a un gimnasio o para ponerse a régimen. Descubro a un poeta, Isaac Páez, cuyo libro, Brexit, está entre los finalistas del Premio Andalucía de la Crítica. En un poema sobre los pisos en la playa, «son las pateras del tedio», dice: «El mar no acepta clases medias / o flotas sobre él o te devora / cayuco o yate / rubias en toples o negros muertos». Ceno cerveza, patatas y fritos de maíz. Insomne a medias, sueño que entro a una agencia a preguntar cuánto vale un viaje a Bizancio.

Martes. Recupera uno las emociones futbolísticas juveniles con un partido de esos de los que un cronista antiguo diría que «crean afición». Son las once de la noche y la casa se llena de gritos y alegrías y abrazos y parabienes. El fútbol como válvula de escape. Incluso hay quien vive el fútbol como lo más importante del mundo, siendo el resto de las cosas la válvula.

Miércoles. Me llaman de una televisión para que dé mi opinión sobre un asunto de actualidad. El caso es que aún no tengo opinión sobre ese asunto. Me cambio rápido de ropa y me pongo el atuendo de entender la realidad y las gafas de verlo todo claro. También una bufanda que me proporcione un aire de intelectual friolero. Cuando de tal guisa ya me va viniendo una opinión al respecto, abro un periódico y veo que mi opinión ya ha sido expresada por otro. Me voy a la sección de Deportes pero lo único que consigo es ponerme nervioso. Y enterarme bien de qué es un menisco roto. Salgo al balcón a ver si el aire fresco trae un criterio o incluso un punto de vista, pero el día está ventoso y la llovizna está dejando en papel mojado cualquier opinión volátil. Algo desesperado acudo al cajón de las muletillas y cojo un «es tremendo», «ese asunto es muy complejo» y «la educación es la base de todo». Preparo la conexión pero el técnico opina que la imagen no es de suficiente calidad técnica, lo cual me parece una opinión muy respetable. Me quedo sin intervenir. Me vuelvo a desnudar, desgafar y desenbufandar, apago el ordenador y anoto mentalmente decir en cuanto pueda: no, no todas las opiniones son respetables. Opino.

Jueves. Urge fundar un subgrupo de novelas negras en las que la víctima sea siempre un sumiller. Los restaurantes han encarecido tanto el vino que yo ya voy con la euforia puesta de casa. Una sociedad avanza cuando devolver un vino no es de capullos. Al llegar la cuenta: café, copa y apuro.

Jueves. Me da perezón ver la nueva de Almodóvar. Quisiera ver Napoleón de Ridley Scott pero para hoy dura demasiado. Repaso entonces Ciudadano Kane. No es postureo, es que haciendo zapping me la encuentro en un canal de esos de cine clásico. Hombre, claro, no va a ser en un canal de filatelia. El comienzo es trepidante. Aunque debería buscar otro adjetivo más elaborado. Me dejo envolver por este cine en estado puro aunque me saltan notificaciones de que Dani Rovira está con Broncano. Más tarde veré en diferido tal entrevista, que me resultará sosísima. Aunque no tan insufrible y jartible como el programa en el que Joaquín el futbolista y su familia viajan por Estados Unidos. Batiendo récord de audiencia, por cierto. Me está saliendo el día de crítico televisivo. Un día casi primaveral en mi ciudad. Reflexiono sobre la forma en la que ha cambiado cómo vemos y consumimos televisión. No llego a conclusión alguna.

Viernes. Autocracias S.A (Debate), de Anne Applebaum, de quien ya leí El ocaso de la democracia. Magnífico alimento para la mañana de un día, como hoy, de libranza. Vendrá la tarde con sus ruidos.