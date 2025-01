¿Quién mató a Laura Palmer?

El cineasta estadounidense David Lynch / L.O.

Los hechos que se suceden en España desde hace tiempo dejan perplejos a los residentes extranjeros en la Costa del Sol, según les escucho. Eso de que el Consejo de Europa acumule dos informes bloqueados sobre corrupción política y judicial en nuestro país, y en ambos casos su no publicación se deba a que el Gobierno no lo autoriza, es para mirar rápidamente a ambos lados por si viene alguien. Pero vamos como un cohete, eso sí, de feria. Y es que para que el cohete fuera de verdad deberíamos gastar más en Defensa, no ese mísero 1,28 por ciento, cuando estamos comprometidos al 2 y la OTAN pide el 3 y Polonia dedica casi el 5 por ciento. Pero si hay comunistas en el Consejo de Ministros, no podemos ir muy lejos, como no sea al Pacto de Varsovia, y este ya no existe. Algo tiene que ver esto con lo mal que la prensa española ha recibido a Trump. Después, algunos querrán que nos trate bien el presidente de la nación más poderosa del planeta, no digo ya Putin, que tampoco. Si desmantela Rota y se la lleva enfrente, no me extrañaría. Y tengan en cuenta que Biden no nos ha indultado antes de irse, a su familia sí, empezando por su hijo Hunter, delincuente convicto. Pelo Amarillo ha hecho algo mejor, desclasificar los papeles de los asesinatos de los Kennedy y Martin Luther King, aprende Margarita, está linda la mar.

Pero no hay que sacar conclusiones precipitadas: tres hombres encapuchados entraron en las casas de tres personas del entorno del novio de Ayuso. En Algeciras, la Guardia Civil pudo recuperar un ordenador de los que robaron los susodichos y que estaba en poder de una pareja marroquí. Dejemos el café en la mesa, que está hirviendo.

Mientras estas cosas pasaban al sur, en América Juan Carlos Monedero impartía una “conferencia magistral” sobre derechos humanos en El Helicoide, la cárcel del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el mayor centro de tortura del continente. ¡Cuánto sabe el podemita!, de qué es otra historia.

Pero hay más enigmas que quiero plantearle a mi amigo el topo, quien cada día me alucina más. Resulta que sabe a qué hora exacta la máquina de café del bar donde nos citamos alcanza la mejor temperatura para su sombra. No me digan que no tiene mérito. A lo que iba, voy a preguntarle por qué se empeña Hamás en decirle al mundo que un israelí vale por treinta terroristas palestinos, porque ha cambiado tres rehenes judíos por 90 de los suyos. No me lo explico, o sí.

Pero la solución no está en los papeles, sino en las conversaciones. Fíjense que antes, cuando contábamos con buenas películas, todas políticamente incorrectas, perdón, ni siquiera eso, solo películas, me refiero a los años sesenta, setenta y hasta los ochenta, esa era parte de nuestra buena educación sentimental, y ahora con el puritanismo intransigente woke nos han hecho unos súbditos de tres al cuarto. ¿Qué le ha pasado a Occidente? En las redes sociales ejercen unos gestaspitos atentos a que no digamos nada inconveniente a su orden establecido, y tenemos hasta talleres de lo que sea para ideologizar, incluso en las escuelas, o sobre todo ahí. Pero es que el acoso totalitario sucede hasta en tu casa. Te sientas tranquilamente frente al ordenador y aparece un texto, emergente se dice, en tu archivo word sobre el asistente de IA, sí o sí.

Nada, nos vamos a comer al Refectorium Catedral. Rafael Palomo, que ha dejado La Vikinga, ha vuelto y nos sirve como el magnífico profesional que es. Las angulas de monte, cantharellus, con huevo frito y trufas, están excelentes. El vinazo fue un Tomas Postigo de tercer año. Pero lo importante, no nos engañemos, y de eso hablamos durante el condumio, es quién mató a Laura Palmer. El agente especial del FBI Dale Cooper no está con nosotros, pero un comensal sabe quién fue el asesino. Es nuestro homenaje a David Lynch, que nos ha dejado para hacer una película Dios sabe dónde. Así lo escribió Vicente Huidobro:

El pájaro de lujo ha mudado de estrella

aparejad bajo la tempestad de las lágrimas

vuestro ataúd a vela

donde se aleja el instrumento del encanto

en las vegetaciones de los recuerdos

las horas en torno de nosotros hacen sus viajes

va rápido

va rápido impulsado por los suspiros

el mar está cargado de naufragios (…) n