Donald Trump / Ben Curtis/ AP

Creo que lo que más pesar me produce del sin número de guerras que están sucediendo ahora es la pérdida de la inocencia a la que millones de niños se ven obligados. Además, parece que no nos importa la violencia siempre que trascurra lejos de casa y no perturbe nuestro descanso y su ruido no ahogue nuestra falsa sensación de paz. Los niños no deberían tener que enfrentarse al horror de la incertidumbre, ni a esa sensación de ser nada para el universo. Estamos haciendo caso omiso a las leyes de protección de la infancia con esta moda de “los otros son los malos, y no importa cuantas vidas se pierdan por el camino”. Nos hemos vuelto egoístas e insensibles a dolor de los demás, solo nos importa que las tragedias no lleguen a nosotros.

Por todas estas cosas me parece inadmisible que Elon Musk, en la toma de posesión del reciente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hiciera el saludo que se le atribuye históricamente al partido Nazi. Es un gesto que demuestra no tener respeto por la memoria histórica ni por los cientos y cientos de niños que murieron a expensas del régimen dictatorial alemán. La sociedad está cogiendo una vertiente peligrosa porque los seres humanos somos animales de manada y con este individualismo que se está dando en nuestro día a día no nos espera un buen futuro. No sé cómo a alguien le puede parecer bien realizar, en un acto político de una de las más grandes democracias del mundo, el saludo Nazi, sabiendo qué significa. No hablo del antisemitismo de Europa, eso ya es muy conocido por todos. Hablo de las infancia perdidas, de las muñecas sin niños para jugar. Hablo de la última vez que perdimos nuestra humanidad. Ahora parece que tampoco conservamos mucho de nuestra humanidad, ya que nadie ha nadie con el poder de hacer algo, le ha parecido bien recriminar le su actitud.

Creo firmemente en que las guerras son una pérdida de tiempo, y de vidas humanas, que no se recuperan jamás. Las heridas que surgen con la guerra permanecen con las personas de por vida. Por eso creo que estamos fallando a la hora de proteger a las generaciones más jóvenes, y no deberíamos porque de ellos depende el futuro del planeta y de la especie. Los niños merecen más.

Todo niño merece una infancia y unos abuelos, y aprender a ir en bici, y no querer levantarse los días que hay colegio, y jugar con sus muñecos, y perder el tiempo, ya que a esas edades es eterno, y hacer barquitos de vela con cáscaras de nuez, y aprender del mar todo lo que aún desconoce.