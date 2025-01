Pareidolia, sexo y muerte

Sierra de Gracia de Archidona / L.O.

¿Todo encaja? De ordinario, los humanos porfiamos por encontrarle un sentido a todas las cosas. A que la guerra contribuye a crear lazos de solidaridad orgánica entre los contendientes, o bien obedecen a nuestra agresividad innata, un presunto rasgo de la humana condición, a que es un noble juego que exalta las virtudes derivadas de arriesgar la vida en combate, a que los enfrentamientos bélicos tienen sus raíces en intereses económicos y geoestratégicos o, incluso, en sociedades que carecen de una estructura estatal, apuntan a un método simbólico que permite regular en crecimiento de la población sin rebasar los límites de la capacidad de sustentación del hábitat. ¿Qué utilidad tienen hipótesis como estas para nuestra vida? Y por cierto, ¿qué sentido puede tener un “alto el fuego”, si no es que nunca se llegue a prender la mecha de los conflictos armados y las prácticas genocidas? ¿por qué nos empeñamos en encontrar una lógica ideológica en los actos de un terrorista, cuando carece de ella? ¿podemos mejorar las cosas realmente si encontramos una buena razón para la sinrazón? Al final, van a tener razón Marx y Engels cuando se lamentan de que los filósofos –también los científicos, añado yo- se han conformado con interpretar el mundo, cuando lo que toca es transformarlo. Discúlpenme, pero yo no le encuentro ningún sentido, y eso que hasta hace poco me pagaban por ello, al dedicarme a la enseñanza de la Filosofía, y a la lógica y a la estética en mis tiempos libres.

La obsesión filosófica por la razón, la logofilia, está muy extendida en mi entorno inmediato y me cuesta trabajo desprenderme de sus estigmas. Pero la obsesión no es buena para la salud –ni siquiera para el buen sexo ilustrado, como sabemos desde El portero de noche, El imperio de los sentidos, El último tango en París o Instinto básico, por citar algunos títulos de películas conocidas-. Por eso me sentí aliviado al leer las declaraciones del genial David Lynch, aireadas tras su muerte: “No entiendo por qué la gente espera que el arte tenga sentido cuando aceptan que la vida no lo tiene”. Yo busco con pereza el ansiado tesoro del sentido, “por si acaso” (y lo encuentro, sin demasiado esfuerzo, en el ansia de conocer, en el arte, en el amor, en el humor y en la solidaridad sin moralismos, salvo cuando me siento enfermo); y estoy totalmente en contra de la muerte también, “por si acaso”, como lo harían Agustín García Calvo, Pirrón de Elisis, Enesidemo de Agripa o el mismísimo Sexto Empírico, a la espera de los logros de los científicos transhumanistas. Confieso que me siento cómodo entre los escépticos de la antigüedad. ¿Tiene sentido que Donald Trump quiera anexionarse Groenlandia, merendarse a Canadá o apoderarse del Canal de Panamá? ¿Tiene sentido que la gente se muera de hambre o de analfabetismo en el siglo XXI cuando la tecnociencia ha simplificado enormemente la labor y el tiempo activo de las fuerzas productivas? ¿estamos ya en medio de un escenario neofeudal, en el que los Señores del Aire comparten el poder, codo a codo y hasta en las fotos, con los oligarcas del mundo sensible?

James, el protagonista de la novela de Roald Dahl, James y el melocotón gigante, goza tratando de encontrar rostros, caras o figuras con apariencia humana al contemplar el cielo, tumbado en la hierba, junto a su padre. Poco después, un rinoceronte se escapa del Zoo de Londres y devora a los padres de James. Yo disfrutaba, como niño, contemplando el perfil de una montaña segoviana, “La mujer muerta”, degustando “los placeres del parecido”, cuando visitaba a mis tíos y primos con pantalón corto de explorador y mis alfileres entomológicos. Ahora puedo traducir mi experiencia infantil al tópico filosófico de los “modos de ver” (el “ver como” de Wittgenstein, es decir, la interpretación de imágenes) un fenómeno mixto que afecta tanto a la percepción como al pensamiento. Dice el filósofo austríaco: “El “ver como” no pertenece a la percepción. Y eso porque es como un ver y luego como un no ver” (1945). La percepción resulta ser inteligente.

Parece ser éste un vicio ancestral, tan remoto, propio del inconsciente colectivo de Jung, que nos liga a las acciones enigmáticas de los primeros pobladores de Antequera, Archidona o Loja. Los especialistas lo denominan “pareidolia”, con nombre de analgésico de amplio espectro que se puede adquirir sin receta. Y esto lo sé, gracias a mi amigo, el historiador, arqueólogo y arabista Virgilio Martínez Enamorado, quien nos regaló ayer, martes 21 de enero, una conferencia apasionada en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País –y organizada por la Sociedad Erasmiana de Málaga-, sobre La Peña de los Enamorados: “Peñas transmutadas en gigantes. Una nueva explicación arqueo-antropológica para la Peña de los Enamorados”, una secuela de la presentación del magnífico libro editado por Virgilio con el título La Peña de los Enamorados. Genius Loci, que tuvo lugar en el Salón de Actos del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera el 14 de julio de 2024, y a la que tuve el gusto de asistir. Me he propuesto poner en relación todo esto (la pareidolia orográfica y sus leyendas asociadas, y el entusiasmo escénico-vital de Virgilio) con el bueno de Sigmund Freud.

Como observara el científico británico Michael Hoskin en el año 2001, en Antequera nos encontramos con unos dólmenes que no están orientados al sol ni a ningún otro elemento celeste, sino hacia uno terrestre: el hito de la Peña de los Enamorados. He aquí su originalidad, singularidad que se reflejó en leyendas andalusíes que remiten a la tumba de los durmientes de Éfeso, citada por el mismísimo Profeta en El Corán y las que se forjaron en el mundo cristiano a partir del siglo XV con su particular iconografía de cruces y estrellas. Finalmente, el profesor Martínez Enamorado fue capaz de despojarse de sus vestiduras científicas y nos mostró su osadía especulativa, mostrándonos imágenes de la Peña desde todos los ángulos y posiciones e indicándonos su idilio geológico con la Sierra de Archidona. Nos habló de un enamoramiento pasional, casi místico, que podría haber llevado a nuestros antepasados a la invocación de la naturaleza para asegurar la supervivencia de la especie. Nos habló con amor del amor de dos amantes que quedaron petrificados hasta el final de los tiempos –o hasta que Trump quiera-.

La presentadora del acto, la psicoanalista, poeta y escritora Solange Sand, nos informó del lapsus del ponente al proporcionar el texto del cartel de la actividad a los organizadores. En lugar de “Peñas transmutadas en gigantes”, ofreció al maquetador como título “Gigantes transmutados en peñas”. ¿En qué estaría pensando Virgilio? Menos mal que Solange Sand no nos llevó, de la mano de Sigmund Freud, al terreno de las pulsiones sexuales, con peñas y cosas gigantes por medio, explorando otras orografías. Los gigantes son, les recuerdo, la Peña de los Enamorados y la Sierra de Archidona, y parece que Virgilio se estaba haciendo eco, más bien, de la afirmación con la que Isaac Newton reconocía la influencia en su trabajo acerca de las propiedades de la luz de las investigaciones de Descartes y Hooke: “Si he visto más, es poniéndome sobre los hombros de gigantes”. Por un momento viajé al pasado y recordé la respuesta que dio un de mis alumnos a mi pregunta sobre la teoría del aparato psíquico de Freud: “Freud estudiaba sobre el cuerpo de sus pacientes y formuló una teoría sobre el desarrollo de la personalidad basada en las zonas “orógenas” [sic] del cuerpo”. Aunque esté mal revelar secretos de mi vida profesional, no pude por menos que corregir el lapsus de lo erógeno con un dibujo adjunto en el que aparecía una mujer recostada, de perfil, con múltiples colinas anatómicas.

Los lapsus lingüísticos tienen un papel relevante dentro del psicoanálisis freudiano, puesto que constituyen una de las vías regias para acceder al inconsciente, junto con los sueños y los chistes. Sí, han oído bien, los chistes. En estas tres experiencias podemos encontrar las motivaciones de nuestros actos que van más allá o más acá del yo, de la conciencia, puesto que derriban los muros de lo correcto moral y socialmente hablando, y nos dejan a solas con nuestras pulsiones, con nuestras pasiones y heridas relativas al sexo y la muerte, aunque no nos apetezca. Los filósofos del siglo pasado tuvieron que reconstruir inevitablemente el viejo concepto de “razón” tras los zarpazos y martillazos de Marx, Nieztsche y Freud, y todavía estamos en ello. Mi simpatía por payasos y bufones me hace recordar, con la filósofa húngara Agnes Heller, que la comedia, a diferencia de la tragedia, es claramente cosa de la razón. Y cultivamos poco la comedia. Estamos expuestos a que nos devore un rinoceronte migrante, el rinoceronte de Ionesco, en pleno Golfo de América.