Vivimos en una época así, de gestos y muecas, de aspavientos y piruetas. / GREGORIO MARRERO

Un gesto puede ser el mensaje más contundente. A veces no hace falta ni una palabra para dar un discurso y mostrar lo que se oculta en todo lo que se dice, o para mostrar abiertamente lo que ya se leía entre líneas, lo que se transmite sutil pero machaconamente. A veces con un gesto se saluda a lo inefable que toma la voz rugiendo argumentos y recorriendo las calles. Lo bueno de los gestos es que son interpretables y cada cual puede leer lo que le toca, así con un solo gesto se pueden enviar varios mensajes a la vez, cada uno para un público diferente, y luego si se forma revuelo por alguna lectura polémica y a uno le preguntan que aclare el significado, basta con decir lo más sensato y sonreír para sugerir lo contrario, como quien dice que sí negando con la cabeza. Vivimos en una época así, de gestos y muecas, de aspavientos y piruetas, donde el gesto precede a lo inexpresable precisamente para que luego se hable, se abra debate y todo se iguale, lo conveniente y lo indefendible, lo cordial y lo agresivo, lo saludable y lo pernicioso. Lo ideal sería que todo ese repertorio de gestos se tradujera abiertamente en palabras, al menos cuando provienen de políticos y adláteres, que deberían ser más claros en sus intenciones y propuestas, y no dejar en manos de la interpretación qué es lo que realmente quieren comunicarnos. Pero entiendo que es más fácil un lenguaje de signos y señas, de símbolos y banderas, cuando lo que tienes que decir es tan estúpido como absurdo; es difícil argumentar en contra de algo que no se dijo, y así a uno no le pueden quitar nunca la razón y el aplauso, diga lo que diga con una mueca o con sus manos.