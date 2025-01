Jabalíes por todas partes

Carantoñas maternales en el jardín de un chalé en Mijas. / l.o.

Siempre en la vida hay que contar con lo inesperado. Estábamos tan ocupados en las cosas de siempre y de repente, zas, jabalíes. Los jabalíes han aparecido en la ciudad, en los periódicos, en las emisoras y conversaciones y en nuestras preocupaciones y jardines. En los parques.

Un señor muy serio alerta contra las defecaciones de estos animales «que luego un niño puede tocar». Un munícipe (por antonomasia) propone formas de erradicarlos; hay un debate sobre si dispararles, atontarlos, lanzarles dardos o repoblar los montes y que no necesiten bajar a husmear en los cubos de basura o las parcelas abandonadas. Y sin abandonar.

Antes corrías el riesgo de ir tan tranquilo al atardecer y toparte con un patinetero inconsciente. Ahora además puede salirte al paso un jabalí. Repoblar el monte, decíamos: de árboles y plantas, de naturaleza. Pero el monte va camino de ser urbanizado. Qué monte, no importa, cualquier monte.

Los jabalíes han venido y todos saben cómo ha sido. No sé por qué entonces no nos avisaron. Niño, ten cuidado con los jabalíes y llévate la rebequita. Manuel Antonio, si te topas con un jabalí no te pongas chulito, que te conozco y a ver si vamos a tener un disgusto. No, el disgusto lo va a tener el jabalí, responderá el marido, por lo demás, hombre ejemplar que cada día baja la basura, nunca deja que el rollo del papel higiénico se acabe, le prepara los macarrones al niño por la noche y sabe hacer la declaración de la renta. Tendría que tomarse la tensión.

Se le hacen pocos versos a los jabalíes, que corretean alegres en manada, lo cual supone que algunos días su existencia puede ser más divertida que la nuestra. No obstante, la jefa de manada, suele ser jefa, también pasará alguna tarde de aquí para allá, llevando y trayendo a sus crías siempre con una apretada agenda. Agobiada. Pero cuando el hambre aprieta, todos a la ciudad, en alegre comandita, a ver si caen unas sobras de pizza, unos restos de fruta, un cacho de filete o incluso tomatitos o lechuga.

Nos dicen que los jabalíes comen de todo pero más bien parece que no comen nada. Por eso tienen que bajar a la civilización (ellos lo llamarán el mundo humano) a ver si pueden llevarse alguna cosa al estómago.

El jabalí no envidia a su primo el cerdo, que aunque come como un rey (y como un cerdo) vive en cautividad y no puede largarse a la montaña cuando quiere. A cambio da mejor salchichón. El cerdo. El jabalí también, pero más durillo. Aunque ahora también dan titulares.