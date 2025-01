Una necesaria puntualización, por Juan J. Bretón

Un tema recurrente y a veces penoso es el de la cuantía de los honorarios en la medicina privada concertada, actualmente fijados al arbitrio de las aseguradoras en aras de la libre competencia. Como Defensor del Colegiado, figura honoraria que he desempeñado desde la presidencia del Dr. Sánchez Luque, estuve muy interesado y directamente implicado en este asunto. Debo exponer, para conocimiento general y especialmente del colectivo de colegiados, que La Ley Ómnibus, de 22 de diciembre de 2009, eliminó del art. 5 de la Ley de Colegios Profesionales la potestad de establecer baremos de honorarios orientativos e introdujo un nuevo artículo, el 14, que prohíbe a los Colegios establecer recomendaciones sobre los mismos, con la sola excepción del establecimiento de criterios orientativos - que no baremos- a los efectos de tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. De hecho, algunos Colegios de médicos fueron sancionados por Tribunales de la Competencia, como el de Barcelona en 2009, con 850.000 euros por falta «muy grave», tras recomendar honorarios para el ejercicio de la medicina privada. En todo momento, la Vocalía de Médicos de Asistencia Colectiva y Ejercicio Libre ha apoyado a los colegiados que necesitaron asesoramiento o asistencia jurídica en su ejercicio. Desde mi área se intentó propiciar un acercamiento entre colegiados y aseguradoras y se establecieron discretas y prolongadas conversaciones con los directivos de éstas, que culminaron en un primer encuentro efectuado en nuestra sede en el año 2014, sugiriendo que se consensuaran unos honorarios mínimos por acto médico; a pesar de un abierto talante en todo momento, se mantuvo la posición de seguir el criterio de la libre competencia, que persiste hasta ahora, sin que el Colegio pueda intervenir en este asunto más que como mediador. El entonces vocal de Ejercicio Libre, Dr. Rodríguez Morata, envió en 2015 a los colegiados que ejercen la medicina privada una carta detallando estos aspectos. Asimismo, el Dr. José Antonio Trujillo, posterior representante de Medicina Privada y Hospitalaria del Colegio de Médicos, abordó en un webinar la relación entre el médico y las aseguradoras, reivindicando un cambio de modelo, más acorde con la dignidad de la profesión. Se planteó asimiento la posibilidad de crear asociaciones de médicos de ejercicio privado para negociar con mayor fuerza frente a las empresas sanitarias. En este asunto, está claro que no ha existido ninguna inhibición ni desatención por los Colegios de Médicos a los colegas de ejercicio privado, incluso afrontando importantes multas. Parece ser que hay todavía desconocimiento por una parte de los colegiados de las múltiples actividades, reivindicaciones (como en los casos de las agresiones, salarios y contratos del SAS o emigración médica) e iniciativas que este Colegio ha realizado en defensa de la profesión, con total apertura a todas las corrientes y sugerencias. En la hemeroteca de su web hay material a disposición de quienes se interesen por verificar estos aspectos con datos objetivos, y así evitar secundar descalificaciones que carecen de un mínimo de rigor.

Juan J. Bretón es médico jubilado, anterior Defensor del Colegiado (Colegio de Médicos de Málaga)