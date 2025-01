Málaga pierde identidad

Turistas en Málaga un día de calor. / álex zea

Un informe del Ayuntamiento reconoce que Málaga está perdiendo identidad. Acabáramos. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Aunque algunas veces es tarde. Perdemos identidad lo mismo que un coche pierde aceite o un jugador de fútbol energía. Ya somos menos Málaga. Lo malo es que no sabemos muy bien camino de qué vamos. Algunos creían que de Barcelona, camino de ser Barcelona. No sé yo.

Antes en cualquier sitio decías que eras de Málaga y no encontrabas mayor eco que el que decía que era de Zaragoza, Valencia o Coruña. Ahora lo dices y te preguntan con asombro que qué pasa en Málaga, que vaya cantidad de museos, de turismo, de empresas tecnológicas. A lo que el malagueño antes replicaba con orgullo que sí, que sí, que Málaga es estupenda. Ahora tal vez hay que replicar: Málaga está muy bien pero se nos está yendo la identidad. No sé qué cosa es la identidad malagueña para el africano que ha llegado aquí huyendo de guerras y miseria y tratando de trabajar y buscarse la vida ni sé que es la identidad para el milloneti británico o ruso que se compra un aticazo de tres millones en Sacaba. Perdemos identidad porque se pierden los negocios tradicionales, por las franquicias y pisos turísticos, por la turistificación y masificación, porque el precio de la vivienda expulsa a los nativos, por todas esas razones que todos sabemos pero también por el hecho de que las ciudades evolucionan, incluso mueren -como le pasó a Detroit- o languidecen -como le pasa a Teruel-, pero la nuestra está mutando, no solo para bien, mezclándose, mestizándose, atrayendo gente de todo tipo. Tenemos mejor marketing que servicios sociales, mejores hoteles que hospitales, mejores bingos que colegios pero también una gran Universidad, amenazada por centros baratunos para pijos, un gran Parque Tecnológico y muchas cosas más, incluidos funcionarios que hacen informes sobre nuestras crisis colectivas. No sé, todo es muy contradictorio seguramente. Tampoco quiero unirme al coro de malagueñólogos quejicas o maleñólogos pontificantes o malaguitas acríticos. En realidad no quiero unirme a nada y sí disfrutar de la perplejidad de una ciudad que se mueve, que progresa aunque a veces no adecuadamente. Una urbe que ha congregado en un momento dado una gran efervescencia y creatividad colectiva trufada de avaricia urbanística. La identidad es un concepto peligroso. Adorable pero enarbolado por los integristas y cosmopolistas de campanario. Están en boga en todo el orbe.