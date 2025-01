Trump pierde la batalla de las renovables

Donald Trump va a perder una primera e importante batalla: la de los recursos energéticos. Muchos compromisos tiene el nuevo presidente USA con las grandes petroleras, muchas licencias para perforar desde Alaska hasta el Golfo de México- que no de América- pero no va a conseguir que aumenten los precios, ni las ventas de gas y petróleo. Cuando Rusia y los países de la OPEP están limitando en millones de barriles la producción de energías fósiles para conseguir que los precios no caigan en picado; aumentar la producción norteamericana es un negocio ruinoso. Hará que desciendan los precios del crudo en todos los países exportadores de petróleo, incluidos los EEUU. La razón es muy sencilla, la demanda de energías renovables es superior, va aumentando, y es más barata. Y lo que es peor para sus intereses, no tardarán mucho en extenderse los combustibles renovables a la aviación y al transporte de mercancías por carretera. Veremos una reducción paulatina de la demanda de combustibles fósiles en la próxima década. En estas condiciones ni sus mejores amigos querrán invertir en nuevas extracciones de crudo o gas.

Situación irreversible

Ha abandonado los acuerdos medioambientales de París, pero la situación ya es irreversible. La Conferencia de Naciones Unidas (COP28) llegó al acuerdo de triplicar la capacidad de la renovables a nivel mundial para 2030, llegando al 60%.

Esos acuerdos están en marcha. Las renovables generaron el 30% de la electricidad mundial en 2023 gracias al crecimiento de la electricidad eólica y solar, «una nueva era de disminuciones en la generación de la electricidad con combustibles fósiles es inminente. El año 2023 fue probablemente el eje central, ya que marcó el pico en las emisiones en el sector eléctrico» (Global Electricity Review. 2023. Informe anual mundial, de Ember). Ember es un grupo de expertos independientes y sin fines de lucro que facilitan datos y estudios anuales y mensuales a nivel mundial y para todos los países. (https://ember-energy.org/).

Energía solar

La energía solar fue el principal proveedor del crecimiento de la electricidad en 2023, superando a la eólica. Ha duplicado la electricidad nueva, igualando al carbón; y dado el aumento de instalaciones previstas, se seguirá incrementando por encima del carbón. Las emisiones de CO2 no se han reducido porque la electricidad limpia de fuentes hidráulicas disminuyó en 2023, a consecuencia de la sequía con una caída récord, la mayor en los últimos cinco años.

El crecimiento de la demanda de energía en 2023 se desaceleró por el estancamiento económico en la OCDE. Más de la mitad de la demanda de electricidad provino de cinco tecnologías: los vehículos eléctricos, las bombas de calor, los electrolizadores- para producir hidrógeno-, los aires acondicionados y los centros de datos. La expansión de estas tecnologías acelerará el crecimiento en la demanda de electricidad, pero la demanda general de electricidad disminuirá a medida que las renovables sean mucho más eficientes que las de los combustibles fósiles.

Según Ember la generación de electricidad por combustibles fósiles habrá disminuido en 2024. Llevando a una caída del 2%. El pronóstico es que en la próxima década habrá una disminución permanente de los combustibles fósiles en el sector eléctrico a nivel mundial. El crecimiento de la electricidad limpia aún no fue suficiente en 2023 para cubrir todo el aumento en la demanda, esto se debió principalmente a un déficit en la generación de energía hidráulica, por la sequía. El aumento de la electricidad limpia solar y eólica acarrearán reducciones moderadas en el uso de los combustibles fósiles.

China

En el caso de China la renovables representan ya el 37% de la generación eléctrica propia, y China «representó en 2023 el 51% mundial de la nueva generación de electricidad solar y el 61% de la eólica mundial» nueva. Con India y EEUU son los países en que la generación de renovables ha crecido más.

En Europa la eólica ya supera al gas como fuente de electricidad, es la segunda más importante con el 17,5%, más del doble que la media mundial.

Donald Trump ha llegado. Ahora conoce algo más cómo funciona la burocracia presidencial y gubernamental norteamericana. También todos sus aliados y adversarios lo conocen a él. La próxima batalla será el incremento de los presupuestos militares hasta del 5% que exige Trump a los países europeos de la OTAN. Es cuestión de aplicar la estrategia industrial de defensa que anticipó Borrell: comprar en Europa, productos europeos, y a ser posible financiados con créditos de la Unión Europea.

