Lo oculto. / L. O.

Todos necesitamos cosas en las que poder confiar. Pero por mucho que queramos aferrarnos a la certidumbre en nuestras vidas, tenemos que aceptar que mucho de lo que nos ocurra vendrá de la confluencia de eventos desconocidos, del azar. Hace quince años me encontraba reunido con unos arquitectos e ingenieros a pie de obra, planteando la rehabilitación acústica de una sala de conciertos.

En un momento dado, llegó la hija de uno de los presentes, que tendría unos diez años. Llegaba del colegio entusiasmada hablando sobre lo que un profesor les había contado aquella mañana. Fue la primera vez que me planteé que ejercer la docencia podría ser un camino bonito para mí, porque hacer que los jóvenes lleguen a casa ilusionados con alguna inquietud que les has transmitido en un aula, y lo cuenten con esa energía, es algo muy estimulante y generador de sentido en la vida de cualquiera. Si yo no hubiera estado en aquella reunión, no habría visto al salir la expresión de aquella niña. No me habría planteado la docencia en aquel momento. Y yo no hubiera estado en aquella reunión si no hubieran requerido mis conocimientos en acústica, los cuales adquirí haciendo un máster en ingeniería acústica al que accedí tras estudiar Telecomunicaciones, que fue algo que decidí no sé bien por qué.

Toda esa confluencia de eventos que presagiaron mi ser actual eran imposibles de ver, pero desempeñaron un papel importante en mi vida. Aceptar el hecho de que existe un gran número de eventos que suceden de manera inesperada y nos terminan afectando de manera crucial a nuestras vidas nos ayuda a ser flexibles y humildes.

La humildad y la flexibilidad son importantes, sobre todo porque no tenemos nunca la imagen completa de las cosas que suceden. Sacamos conclusiones basadas en imágenes incompletas, nunca tenemos toda la información sobre nada, por lo que hay que ser cautos a la hora de emitir juicios o de tratar de imponer tu punto de vista en una conversación. Ya paso de la cuarentena, por lo que cuando te juntas con amigos de tu generación, es inevitable recordar momentos vividos en el pasado; y me resulta muy curioso como, ante un mismo hecho vivido por varias personas a la vez, recordamos cosas distintas. Completamos o inventamos mucho más de lo que pensamos porque nuestros modelos mentales están diseñados así. Ante un detalle simple, cada uno tiene una interpretación. Creamos el sentido de las cosas al observar las pistas que nos dan otras personas, pero, a la vez, esas otras personas le dan un sentido diferente a nuestros comportamientos, nuestra manera de actuar ante algo, y eso no lo vemos.

Por eso valoro mucho rodearme de personas que tengan puntos de vistas diferentes del mío, abrirme a escuchar a otros para que desafíen el statu quo que todos damos por hecho en nuestras vidas. Busco siempre que puedo el tratar de tener conversaciones huyendo del temible sesgo de confirmación; no hay nada que me aburra más que escuchar a personas con esa horrible tendencia a favorecer información, verdadera o no, que confirme sus propias creencias. ¿Cuánto queda fuera de nuestra percepción? El infinito, todo. Aceptar el poder de lo oculto nos hace humildes, precavidos y prudentes. Estudiar música rodeado de jóvenes me permite aprender muchas cosas de la vida, porque entiendo sus reacciones desde el otro lado, sentado en el pupitre. Hace unos días me ocurrió una cosa que me hizo reflexionar sobre todo esto. Estaba en clase, cuando de repente un alumno empezó a hacer gestos de desaprobación, a decir que olía mal, a llamar la atención para que los presentes miráramos donde él quería.

El profesor, sabiamente, siguió con la clase pero acercándose poco a poco a este individuo, para ver qué estaba pasando. En un momento dado, entendió lo que había ocurrido pero instó a guardar silencio a este alumno para seguir con la clase, añadiendo con naturalidad que en lugares con tanta gente, tantos aseos, cafeterías, etc, es normal que haya olores porque son lugares concurridos donde pasan muchas cosas. Continuó con la clase y llevó toda la atención al contenido que estábamos trabajando.

Al terminar la clase, me percaté de que lo ocurrido había sido una incontinencia urinaria de uno de los alumnos, algo que, como cualquier otra cosa, puede pasar y no es ningún drama, es la vida. Aquel chico que se quejaba y quería que todos miráramos hacia el afectado no entendía que lo que necesitaba en ese momento no era la atención de todos, sino pasar desapercibido, bastante batalla interior tendría. Pero era un niño. Las consecuencias de sus gestos estaban ocultas para él, al igual que los sentimientos del afectado. Pero no para el profesor, cuya sensibilidad y experiencia hicieron que aquella situación durara apenas unos segundos y todos volvieran al estudio. Humildad, sensibilidad y flexibilidad; ingredientes fundamentales para detectar lo oculto.