Que no nos pille el Trent (Forrest)

Trent Forrest, ante el Unicaja en el partido disputado en el Buesa Arena. / Miguel Ena (ACB PHOTOS)

Son tiempos contradictorios en el Unicaja. El equipo sigue ganando más de lo que muchos pensaban, pero hay algo en el ambiente que provoca cierto temor. Es como la calma antes de una tempestad y eso, a la altura de la temporada en la que estamos, es muy peligroso. Después de la derrota en Girona ante el renacido equipo de Moncho Fernández, Ibon Navarro lanzaba el primer aviso: «Han sido mejores en deseo, intensidad, energía y acierto en momentos importantes…. Esto es tan simple como poner más deseo, más energía y más acierto».

Emilio Fernández titulaba una noticia del partido en este periódico de una forma muy gráfica: «El Girona manda al Unicaja al rincón de pensar». En su columna del martes, Juan Carlos Bonilla, genial como siempre, apuntaba en la misma dirección y bajo el título «El sopapo intangible» hablaba de que «no es cuestión de volcar datos a la hora de racionalizar la derrota… el otro equipo tuvo más ganas y trabajó más para llevarse el partido. Aunque duela, es así. Algo que creíamos innegociable, hay que asumirlo».

Y en estas llega la BCL con un rival difícil como el Manisa de Sabin Lee, y aunque el equipo gana, lo hace a tirones como en otras ocasiones en esta temporada y con un nuevo mensaje de Ibon Navarro en rueda de prensa: «Esto es el Round of 16. Este es el grupo más difícil, no me creéis. Nos falta humildad y no podemos morir de éxito». Entramos en los dos meses donde los verdes se juegan casi toda la temporada, la Copa y la BCL, y es la hora de cambiar el chip. El equipo es muy bueno, pero no tan bueno como para poder jugar los partidos con el freno de mano puesto. Si no se iguala al rival en intensidad, ganas y trabajo será difícil cubrir objetivos.

El domingo llega al Carpena el Baskonia de Pablo Laso. Un equipo que viaja por debajo de las expectativas generadas a principio de temporada, pero muy peligroso. Los verdes ya vencieron en el Buesa Arena de dos puntos en uno de esos partidos que el equipo tuvo que ganar varias veces y que pudo perder, a pesar de una gran Osetkowski, si Trent Forrest no falla un triple con el reloj a cero. El norteamericano ha sido este año uno de los jugadores más fiables de los vitorianos. Primo de la última estrella que pasó como rival por Málaga, Sabin Lee. Wayne, el padre de Sabin, ex jugador de la NFL es hermano de Barbara, la madre de Trent y a su vez pastora del centro de adoración cristiana todo nuevo de Chipley en Florida. Un centro donde el pequeño Trent tocaba la batería de niño. Su padre es el creador del programa de baloncesto juvenil de Chipley y al igual que su madre y su hermano jugaron al baloncesto.

Trent jugó para la universidad de Florida State y allí tuvo como compañeros a Dwayne Bacon, Christ Koumadje, Anthony Polite o Xavier Rathan-Mayes que seguro le han facilitado su adaptación a nuestra liga. Este partido de la matinal del domingo puede ser una buena vara de medir de cómo afronta el equipo esta parte tan decisiva del campeonato. Un rival de entidad ante el que no hace falta motivación extra, un Carpena que estará entregado como siempre y una plantilla con casi todos los efectivos disponibles que deberá demostrar si hace caso de los avisos y las señales que se vienen mostrando en las ultimas semanas o sigue navegando en la incertidumbre. El nivel mostrado por el equipo en estas dos últimas temporadas hace que la exigencia suba y hay que ser capaces de administrar la nueva realidad sin olvidar lo que te ha llevado hasta ella. Carpe Diem...