Carnaval, mi suerte

El 1º de febrero no es baladí para un estreno. Una vez, un amigo me contó que para comprender tanto lo entendible como lo que no, indagar en las palabras no es mal comienzo. Febrero viene de «Februa», el festival romano de la purificación. Y Carnaval, de «Carne-vale», el «adiós a la carne». La despedida a los placeres de la que el Carnaval es preámbulo. Se conjuga en este binomio una suerte puritana que poco cuenta hoy en día. La Cuaresma y sus privaciones, con cada nuevo año de esquelas, va contando con menos ‘followers’. Sin embargo, el Carnaval, en una balanza inversa, va consolidando los cimientos de una fiesta que no ha recibido siempre en Málaga el apoyo que merecía. Por fortuna, ha cambiado, pero como toda relación sentimental, fue con sus más y sus menos. En este año, nuestro concurso ha logrado un hito histórico de fraternidad al haber casi sesenta agrupaciones con representación de todas las provincias andaluzas. Son sus coplas una creación diferente, y quien se ha manchado de ellas lo sabe. Las únicas capaces de callarte cuando las aprendes a viva voz, ya sea por la risa o la congoja. Las que más saben a barrio y pueblo porque es lo que son. La liturgia de ensayos de frío y vino dulce para repetir tantas veces sea menester el pasodoble o la presentación. Decía el poeta mejicano Juan de Dios Peza:

El carnaval del mundo engaña tanto/que las vidas son breves mascaradas;/aquí aprendemos a reír con llanto/y también a llorar con carcajadas.

Nuestro Carnaval nos permite escapar de ese mundo por unos días. Evocar la carne que somos, y como tales, homenajearnos por el simple hecho bendito de sentirnos vivos.