'The Brutalist' y la mística del intermedio

La pantalla durante el intermedio de «The Brutalist». | M.R.

A pesar de tener apenas dos décadas en mi casillero, ya he vivido dos películas con intermedio -vivir y no ver, porque es una experiencia que no calcamos a base de comprar más pulgadas-. La primera fue en septiembre con Érase una vez en América (1984), un reestreno que se revelaba como una versión extendida sorpresa para los «cafeteros» que presumen de romper records. «La película más larga que he visto», cuatro horas y media que no se pueden grabar, tampoco los sentimientos que genera, por eso recogemos con la grabadora sus migajas, ese enorme temporizador de 15 minutos bajo el romántico anglicismo «intermission» que no podemos ni queremos traducir.

Brady Corbet rima mucho con las imágenes de Sergio Leone, pero innegablemente también con Elia Kazan, el neorrealista americano. Antes del dichoso intermedio, lo tenía claro: The Brutalist era la película que Kazan hubiera querido hacer en los 70, porque era la secuela de America America (1963): partida (desde el origen geográfico para ir diseminando su identidad hasta la cima, esa linea de meta en forma de mausoleo que desdibuja las raíces que nos vio dar nuestros primeros pasos) y regreso (la aceptación de una mentira, la promesa de un mundo que sí puede despertar de la pesadilla).

Adrien Brody

También The Brutalist y su epílogo tiene vasos comunicantes con otro Adrien Brody. Otro judío. Otra obra de ficción como El Pianista (2002) que rima -el cine, si lo piensas, rima más que la poesía- con la barbarie de un presente que existió, y sigue retumbando en las paredes de nuestra arquitectura, la conciencia que edificamos para tapar verguenzas. Los primeros fotogramas de la peli, con la que Roman Polanski se atreve a abrir sus cicatrices, es un documental en blanco y negro que confirma que el horror no es objeto de conspiraciones. Su siguiente plano -Wladyslaw Szpilman tocando el piano y de alguna forma enfrentando la partitura de la guerra que se toca con bombas- anticipa el genocidio: barrerá con todo, incluso con el arte. Pero el arte, en el epílogo que antecede a la muerte, es más imperecedero que los que destruyen creando, un sistema que roba los sueños como piezas de su engranaje. El arte acaba vengándose, porque ostenta el material de la inmortalidad.

Si nos atrevemos a diseccionar la mística, nos daremos cuenta que la gente está más que acostumbrada a los intermedios. Pero en vez de grabarlos lo saltamos, desde la comodidad del sofá, el botón del mando y el rótulo que brinda la Netflix de turno para ir deprisa.

No tenemos todo el tiempo del mundo, por eso perdemos una tarde con una temporada. La contradicción de jactarse de que Lawrence de Arabia, de David Lean (1962) o recientemente El Irlandés, de Martin Scorsese (2019), necesita verse en fragmentos.

Personalizamos el ocio al punto de no saber lo que vemos. Ese intermedio es la mejor pausa para recordarnos que sí tenemos todo el tiempo del mundo. Tarde o temprano, el arte también acaba vengándose del algoritmo.