Guillermo Jiménez Smerdou, en su despacho, frente al ordenador en el que sigue escribiendo a diario. / Álex Zea

Lunes. Lo sabía William Shakespeare: «La concisión es el alma del ingenio». Antonio Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político ha publicado ‘Breve elogio de la brevedad’, un libro sugerente, interesante, muy recomendable y nutritivo. Leo: «Lo que da sentido a la brevedad no es la extensión, sino la síntesis. Esa es su alma. Breve pero intenso, perdurable. Lo breve no es pequeño, es intenso. Lo breve no es simple, es complejo. Lo breve no es efímero, es memorable». Pese a las tentaciones abundantes en la nevera, ceno con brevedad. Que a lo mejor no es poco. Una cena corta puede ser intensa.

Martes. Volveréis, de Jonás Trueba. La película comienza con una idea interesante: una pareja decide separarse. O mejor dicho, organizar un fiestorro con tal motivo.Hay que celebrar por todo lo alto que se dicen adiós. Van dando la noticia a familiares y amigos. Luego, el film va adquiriendo hechuras de tostonazo que sin embargo salva un cameo, algo más que un cameo, de Fernando Trueba, ahí es nada, en bata y como recién levantado recomendando un libro de Kierkegaard y preparando una paella. Muy bien Vito Sanz, muy colaborativo siempre en los proyectos de los Trueba. Venzo al sueño y la acabo. Hay alguna sorpresa.

Es un tema curioso ese, el de celebrar, festejar, el desamor. Me documento un poco (o sea, hago una búsqueda en el Google) y además de acabar una hora después, navegando, navegando, en una página web que pondera las virtudes que para el organismo tienen los arándanos, encuentro que según determina la Asociación Norteamericana de Psicología, el duelo por una separación puede durar entre seis meses y un año. Bajo a comprar arándanos.

Miércoles. El quiropráctico me pregunta si me duele la columna. Estoy a punto de hacer el chiste malo: la de ayer, sí. Los columnistas no sabemos a veces callarnos a tiempo, pero esta vez sí me callo. Cuando me coge la cabeza y me hace crujir el cuello pienso en la fragilidad del ser humano. En algo hay que pensar; para no pensar en determinadas cosas.

Jueves. Premios anuales de la Asociación de la Prensa. Agustín Peláez, Bella Palomo e Ignacio San Martín reciben la merecida Medalla. El acto, conducido por Rebeca García Miña, es en el Hard Rock Café, nos hemos modernizado. Muchos compañeros, entre ellos Guillermo Jiménez Smerdou, noventa y tantos años, página doble cada semana en este diario. «La Opinión me ha alargado la vida», me dice. Me estremece/alegra/sobrecoge la frase y me la llevo conmigo como un tesoro al salir a la gélida noche, camino de casa, viento y frío, caminata, el Palmeral desierto, las terrazas fantasmales. En la fiesta he visto a decenas de compañeros, cada uno con sus afanes y esperanzas, su trayectoria, éxitos y frutraciones. Sale todo muy bien. Estamos faltos de más citas de este tipo, donde además la cerveza fue servida con diligencia.

Viernes. Comienzo a leer la biografía de Azorín que acaba de publicar el profesor valenciano Francisco Fuster, que ya hizo una bio estupenda de Julio Camba. Libro denso pero ameno, documentadísimo. Fuster reproduce un texto de González Ruano prodigioso en el que describe a Azorín como un dandy enjuto que no sale de casa. La vida de este hombre -pese a un grave y molesto padecimiento en el colon durante años- fue larguísima. A Ramón Gómez de la Serna le dio tiempo a escribir una biografía laudatoria sobre él. A hacer años después un añadido no tan laudatorio e incluso a publicar una tercera edición con otro añadido, ya sí, asaeteándolo por acomodaticio. Fuster cuenta muy bien, por ejemplo, la estancia de la familia Azorín en París durante la guerra o el entusiasmo repentino, ya muy entrado en edad, que su biografiado tuvo por el cine.