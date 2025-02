Volar a tu lado, por Manuel Carvajal

En el cielo diurno ya no distingo las rutas buenas de las malas. De noche no encuentro el norte entre demasiadas luces que no son estrellas. Pasaré los días que me queden en este valle que ahora luce de verde, presiento que efímero, regado por un río que en realidad es una cloaca. Nadie recuerda los árboles y animales silvestres que no superaron el último verano. Fue lenta la agonía de sed de cientos de animalillos que poco importaron. Mientras esas mascotas, prolongaciones de dioses-amos opulentos, bien hidratadas y atiborradas con sacos del Mercadona, se divierten jugando a cazarnos. Es una suerte que, de pura grasa saturada, no puedan alcanzarnos, aunque me consta que algunos se dejaron atrapar por aquello de no alargar más la agonía. El pétreo corazón de los amos estaba a otras cosas, especialmente les preocupaban llenar las piscinas, y sus políticos, bien retribuidos, discutían qué medidas tomar que no fueran demasiado restrictivas para no ahuyentar al turismo. El poder de estos dioses radica en su increíble capacidad de inventar fábulas, siempre encuentran un pangolín al que echar las culpas y, envuelto en cuentos, te venden pasajes hasta para el más allá. Si degradan un entorno, o todo un planeta, lo arreglan con otra fábula (agenda 2030, medidas ESG, espíritu verde, ecologismo multicolor…). Modernos apóstoles del cambio climático administran la nueva verdad revelada, y de paso te venden, siempre te venden algo. Como en todo buen relato, existe un paraíso para los elegidos. Ahora es diferente a los cuentos de antes, dicen, tienen un enfoque científico y multidisciplinar, utilizan palabras como holístico o epistemológico, que no caben en mi mente palmípeda. Realmente soy incapaz de discernir alguna verdad entre tanta mentira. Y no me importa, lo que echo de menos es volar a tu lado sin rumbo, como tantas veces hicimos, dibujar estelas entre las nubes y perseguir los destellos de tus ojos, detenidos en la lluvia. Sé que todo se acaba pero nunca te dije que sin ti me sobraban hasta los instantes, no digamos la eternidad, y ya nada puedo decirte.