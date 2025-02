Gente y gentecilla

Para los niños el mañana no existe, por mucho que los adultos nos esforcemos en hablarles de las doce horas del día. / l.o.

Últimamente, cada vez que veo un grupo de niños jugando en una plaza o en un recinto especialmente previsto para ellos no puedo reprimir la pulsión de frotar mis ojos varias veces para verificar que lo que veo es lo que es, es decir, que lo que veo es un hecho constatable, y no una remembranza que llama a la puerta de mi más añeja consciencia. Y ocurre que, en particular, en estos casos, tampoco puedo inhibirme de autopreguntarme, con cierto ardor estomacal, ¿cuántos de ellos dejarán de ser gente menuda, es decir, gentecilla, para crecer y convertirse en gente mayor, adulta y profesional de la política, que es un gremio complejo y voluntariosamente partidista cuya última misión es ocupar íntegramente las Cámaras Alta y Baja para que nadie tenga la capacidad de trabar sus intenciones en cuanto a la mejor y más conveniente gobernanza política de nuestro Estado y de nuestras Autonomías. Para los aspirantes a la política patria, habitualmente, ¡no era nada lo del, ojo, según ellos, pero ha rato que todos lo llevan en la mano...!, amable leyente. Mal negocio el de los púberes que conforman la gentecilla cuando, a la postre, optan por brillar como gente de la política.

Los niños y el mañana

Para los niños, definidos en función de sus años, el mañana no existe, por mucho que los adultos nos esforcemos en hablarles de las doce horas del día y de la noche y de los denominados ciclos circadianos. Mañana, para los niños, es simplemente hoy, pero un pelín más tarde. Y para los niños que se emperran en dejar de serlo en favor de la política, mañana, generalmente, se convierte en Nerverland, el país de nunca jamás, que es exactamente cuando se cumplen fielmente las ampulosas promesas políticas como Dios manda, es decir, nunca jamás..

La niñez conforma la parte mágica de la vida y cuando perdemos al particular niño que vive en nosotros perdemos la esencia de nuestra verdadera existencia. «Enseña a los niños y nunca tendrás que castigar a los hombres», nos legó Pitágoras. Y, en este sentido, aunque justo ahora, en este preciso momento, no recuerdo la autoría, sí que recuerdo haber leído una vez que durante nuestra pubescencia todos los niños deberíamos llevar tatuada a fuego la llamada informativa «ojo, frágil, contiene sueños».

La sonrisa de un bebé

Sin resultado cierto, por ahora, llevo tiempo empujándome para pintar con palabras la explicación de qué es lo que ocurre, en esencia, cuando una criatura de pocos meses viste de contagiosa sonrisa alible todo su entorno. ¿Qué inspirará la sonrisa autónoma de un bebé y su serenidad celestial, y quién creó el modelo de sus contrahechos labios carnosos de infinita perfección natural? A esa edad en meses, me pregunto ¿de qué fuente prístina se alimenta el gesto de las personillas, que es glorioso y emotivo como ningún otro? ¿Qué estímulos yacentes trae incorporados el cuerpecito sabio de la gentecilla para saber sonreír sin más estímulos que los de su propia vida nacida poco a poco en la oscuridad durante nueve meses?

Mensajes sobrios

Cuando la gentecilla muta y se muda al espacio más ampuloso de la gente, poquito a poco, todo se vuelve transcendental y supuestamente sesudo y complejo, y las ciencias de la salud mental se alían a modo de ejércitos para combatir las plagas neuróticas atiborradas de mensajes sobrios y válidos tanto para la gente como la para gentecilla de los que nos habló largamente Jung. Así, a golpe de lenguaje sabio, vamos tomando plena consciencia de que «es la vida la que pone los obstáculos, pero el ser humano el que pone los límites», «que nadie se ahoga por caer al mar, sino por no salir de él», «que ningún mar en calma hizo experto al marinero», «que todo lo que el ser humano precisa para ser feliz se encuentra camuflado al otro lado del miedo», «que solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible».

En la existencia, la sabiduría, el conocimiento y el éxito no son otra cosa que la suma de pequeños esfuerzos bien dirigidos. Por su lado, la oscuridad, la indiferencia, la displicencia, la abulia, el fracaso... únicamente comparecen cuando nos rendimos.

Solo los niños averiguamos plenamente los resortes que nos impelen hacia adelante y sin explicación de nadie averiguamos que para llegar más allá lo más imprescindible es retrasar nuestro punto de partida, para tomar impulso