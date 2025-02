La marcha de Sherman

Los narcodrones sobrevuelan las prisiones españolas para el suministro de móviles y drogas. / L.O.

A esto de las investiduras van todos por lo mismo, salir en la tele, y mira qué importante soy. Pero son distintos los señores a los que se sirve, recuerden que Abascal estuvo en Washington en la de Trump, y Manu Pineda en la perjura de Maduro en Caracas. Este Manu es malagueño, fue eurodiputado y es secretario de Relaciones Internacionales del PCE, con lo que queda resuelto el porqué del vasallaje al tirano. Y eso que estos días circulaba por las redes una supuesta frase de Churchill, esa de que la principal diferencia entre los humanos y los animales nunca permitirá que los lidere, a los animales, el más estúpido de la manada. A nosotros sí, pero se sobreentiende.

Biden

Ahora, lo que me hizo mucha gracia fue el adiós de Biden hablando de la nueva «oligarquía» que llega. Pero Joe, vale que pierdas la memoria, confundas presidentes, te quedes dormido, ok Mckey, pero que no te acuerdes de tu oligarquía, la tuya, que también la tienes… Sí, el complejo tecnológico-industrial, otros le llaman militar-industrial (Eisenhower), el Estado profundo (deep State)... ¡Qué poca vergüenza!

Les contaré una pequeña historia. En noviembre de 1864, el general de la Unión William T. Sherman inició una marcha desde Atlanta hasta la costa de Georgia, la «Marcha al mar». Los infantes de Sherman se defendieron como pudieron de las incursiones de la caballería enemiga mientras destrozaban los arsenales, los depósitos de suministros y las vías férreas confederadas. Hasta 20.000 personas esclavas huidas de las plantaciones acudieron a las tropas federales en busca de protección. Así, Sherman, que una vez se había opuesto a la abolición, se convirtió en un sable poderosísimo de la emancipación. Lo digo por los parecidos en este enero tan frío.

En lo cotidiano, las mismas historias de siempre. Llama a la Policía porque su marido «castigó a sus hijos» -cosa que no debe hacerse nunca bajo ningún supuesto- y acaba detenida al tener prohibido acercarse a ellos. En Mijas. Otrosí, aquí el malo es el cerebro de los Dalton que va a juicio, junto a su primo, por el robo en Bankinter de la Avenida de Andalucía el pasado año. Me lo dice un guardia civil amigo, la cosa está muy chunga en la calle. Tengo que hablarlo con Eddie Redmayne, Jackal/Chacal, el actor británico de la serie solo remotamente basada en la obra de Frederick Forsyte, y en la que aparece mi querida Úrsula Corberó, supuestamente en paisajes de Cádiz, aunque se trate de Croacia, que me he dado cuenta.

El mal acecha

Pero el mal acecha en cada esquina como la «bestia de muchas cabezas e irreductible» de la creación de Dante. Un poné, José María Álvarez-Pallete. Le llamaron desde Moncloa para agradecerle los servicios prestados. La verdad es que Criteria (La Caixa), o lo que es lo mismo, Isidro Fainé, no movió un dedo para salvarle. Así, Telefónica es más de la extrema izquierda caviar. Veremos ahora la operación Telefónica/Indra, con Murtra en Gran Vía. Uno de los problemas es que el PP está bajo sumisión química y no recuerda nada, no reacciona.

Pero no estamos solos, estamos solos entre otros que también están solos, y Europa está falta de líderes, y los euroburócratas andan ocupados en regular y mirarse el ombligo de la privacidad, mientras los USA y los chinos inventan. Triste Viejo Continente con alzhéimer. Ah, y censuran a mi camarada Carlos Pérez Ariza sus letras de denuncia de la impudicia de Sánchez con Maduro. Vergüenza de los enemigos de la libertad que, encubiertos, hasta se llaman periodistas envueltos en el manto de la diosa razón. Yo creía que la censura no era de aquí, y está aquí.

Pero, aunque se han conocido los chanchullos del ex director de Puerto III, la que viene es de aúpa. Los trabajadores de las cárceles alertan de que los narcodrones sobrevuelan las prisiones españolas para el suministro de móviles y drogas y que pronto serán armas -no hay inhibidores para evitar la tragedia-, y Marlasca repetirá su mantra, y habrá más viudas y huérfanos, que España es un país de eso, país sin consuelo. Gutierre de Cetina (sic) escribió:

Pincel divino, venturosa mano,

perfecta habilidad única y rara;

concepto altivo do la envidia avara

si te piensa enmendar, presume en vano.

Delicado matiz que el ser humano

nos muestra cual el cielo lo mostrara;

beldad cuya beldad se ve tan clara

que al ojo engaña el arte soberano.