Estamos viviendo un cambio de paradigma en muchos aspectos de la sociedad. La infancia y la juventud cada vez están más aisladas en ese mundo digital que se ha acordado en llamar redes sociales. Usamos este término para referirnos, según la RAE, a un servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios. Y es que las redes sociales nacieron con un espíritu de unión, estaban pensadas para que la gente que vivía lejos de sus familiares y amigos pudieran estar en contacto. Lo que pasa es que las redes sociales se han impuesto y han implantado una nueva forma de relacionarse en la infancia y adolescencia. Los chicos y chicas creen que no pasa nada por contar su vida en internet, que subir sus notas, sus filias y fobias, quién les gusta, o donde están, es inocuo. La mayoría de las distintas redes sociales no tiene una restricción de edad verdadera, ya que con poner un año de nacimiento les vale. Así que tenemos a niños de once años en redes viendo cosas que no son para ellos y expuestos al peligro de que quien que está detrás de la pantalla puede ser cualquiera. Con esto no digo que haya que poner puertas al campo y cerrar el acceso a la tecnología de los más jóvenes, pero sí que creo que como sociedad necesitamos una educación digital de calidad.

La tecnología amenaza

Heidegger decía sobre la tecnología que «el ‘ser’ de la tecnología amenaza con convertir a la revelación en una simple orden o cometido y con reducir toda manifestación de la naturaleza a un mero fondo de reserva. Considera que la acción humana es incapaz de poner fin inmediato al peligro que representa la esencia de la tecnología». Una vez más no hicimos caso de lo que nos decían los que sabían más que nosotros.

Ahora estamos sometidos a la tecnología hasta el punto de que ha superado a la religión en cuestiones de fe. Ahora esperamos que la tecnología solucione los problemas, donde antes confiábamos en dios. El mundo se ha vuelto controlador, no deja margen al error, y si no haces lo mismo que todo el mundo a la misma vez estás fuera.

Educación

Creo que la tecnología tiene el poder de convertirse en la herramienta para facilitar nuestra vida, pero también creo que es necesaria una educación en tecnología y en uso de las plataformas y redes sociales. Además, los niños y adolescentes no deberían acceder a ellas.

Voto por una infancia en el parque subiendo más y más alto en los columpios, por merendar a la caída de la tarde con tus amigos en un escalón cualquiera. Voto por una adolescencia sin internet, dando vueltas por las calles de tu barrio con la calma que te da tener aún todo por hacer.