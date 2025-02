Disfruten lo votado

Votar o no votar, ésa es la cuestión. El derecho a introducir o no la papeleta que te dé la gana en la urna, sufragio activo le llaman, debe alzarse como una posibilidad extremadamente libre, universal y secreta de nuestra modernidad política. Al amparo de los techos constitucionales, nuestro voto jamás debiera verse comprometido por ningún elemento externo, pues uno vota, a fin de cuentas, aquello que le sale del alma, del corazón o de los ovalados pares que pendulean poco más abajo. Pero bien es cierto que tras esa suprema libertad con la que se debe proteger este derecho fundamental se esconde, inevitablemente, la posibilidad de que personajes cuyas posaderas han llegado a calentar el banquillo de lo judicial, ya sea por intento de pucherazo electoral, manipulación de documentos clasificados o falsificación contable, vuelvan a ostentar sin pudor el trono de la gobernabilidad.

Y ello porque el derecho al voto se ejercita, repito, sin necesidad alguna de justificación: formalmente, uno tiene derecho a votar barbaridades, si le apetece, y volver a reincidir en las mismas cuatro años después. Así, es por esa extrema libertad con la que se debe de sostener nuestro derecho al voto que, al final, en mitad de esta tercera guerra mundial que padecemos en la dispersión de múltiples frentes territoriales del orbe, figuras como Donald Trump emergen a pesar de lo dicho y a pesar de lo hecho: son las reglas del juego.

El derecho al sufragio activo, señoras y señores, por fácil que sea su ejecución, no debe de tomarse a la ligera, ni tan siquiera en una comunidad de vecinos, pues no olvidemos nunca que la opción reinante tiene en sus manos la posibilidad de vulnerar derechos o postergar hasta el infinito las urgentes reparaciones que precisa la bajante. Seamos, pues, conscientes de que reincidir irresponsablemente, incluso a sabiendas, en la más nefasta de las opciones forma parte del derecho a votar, pero ¡ojo!: que poder se pueda no quiere decir, evidentemente, que deber se deba. Y es precisamente en nuestra tierra de conejos, «españolito que vienes al mundo, te guarde Dios», donde nos llevamos la palma a la hora de prostituir el sentido último del derecho al voto responsable, pues aquí votamos, generalmente, por afiliación espiritual, no con cabeza, asemejando las opciones políticas a los equipos de fútbol y perpetuando en nuestra papeleta siglas ancestrales, de un lado y de otro, sin tomar en consideración no ya el personaje o personajes que las sostienen, sino las llamativas discrepancias entre lo dicho y lo hecho que custodian nuestras hemerotecas.

Que antes se dimitiera por toser y ahora tengan que sacarte con grúa del escaño junto a tu multiplicidad de causas judiciales abiertas testimonia el triste resultado de esa clase política cuyo monstruo hemos creado nosotros mismos a cuenta de nuestra devoción por las siglas. Y es que, en los tiempos que corren, señoras y señores, visto lo que ha llovido, lo que está lloviendo y lo que queda por llover, no es ni mucho menos incongruente votar a las siglas contrarias si es que las salientes merecen retirada, pues la fidelidad ideológica crea monstruos en la política, monstruos con la capacidad de perpetuarse a toda costa en esa noche oscura de cuatro años que alberga horrores. No hay vergüenza, no hay dolencia, la palabra dimisión no existe si lo que sostiene a nuestros políticos es la inercia al voto de una masa que, identificado de manera absoluta la afinidad ideológica con los partidos que dicen asumirla, se condena a la fidelización a pesar de que la casa común haga aguas y con tal de que no salgan los otros. Cambien de voto si es necesario, alternen, jueguen al despiste, para que aquellos que ostentan los sillones del poder no ejerzan su mandato con las seguridades de esa masa de fidelidad inalterable que desdibuja la política vocacional para convertirla en oficio a toda costa. La alternancia, a fin de cuentas, es una práctica sanísima que hace recordar de vez en cuando a los que fueron mandatarios no sólo el necesario aprendizaje de ejercer la oposición, sino quiénes son los que verdaderamente mandamos aquí. De lo contrario, asistiremos sin remedio al «disfruten lo votado» y a los desastres reiterados que, al amparo de mayorías también reiteradas, desestabilizan alma, corazón y vida.