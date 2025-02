Configuraciones

Hubo momentos en los que el Unicaja sacó de la cancha al rival, Baskonia. / Gregorio Marrero

Nuestro Unicaja va recorriendo el camino que lleva de manera inmediata al primer objetivo de la temporada 2024/25, la fase final de la Copa del Rey de Gran Canaria. Ahora mismo, con un par de eventos pendientes antes de llegar a Las Palmas: el partido del Round of 16 de la FIBA BCL ante el Rytas Vilnius de Lituania y el viaje a Lugo del próximo fin de semana para enfrentarse al Breogán.

Sin tener ni mucho menos vocación de ser el portavoz del entrenador cajista y repetir lo que Ibon Navarro va vaticinando con el paso de las ruedas de prensa preceptivas, lo de las «cosas raras» previas al torneo canario, el caso es que el técnico lo va gestionando con miras a rendir de manera solvente y teniendo claro que hay que llevar también para adelante la FIBA BCL (hoy mismo) y seguir dando la talla en la Liga Endesa.

Dar la talla

El pasado martes hablaba de temas de concentración, de dureza mental, de ser capaz de dar la talla en todas las confrontaciones y de responder a todos los inconvenientes que competición y rivales ponen por delante. Tras varios momentos en los que los partidos se han solventado por tirones o fogonazos específicos que bastaron en según qué ocasión, este pasado domingo se presentaba el Baskonia en el Palacio Martín Carpena.

La historia y el estatus del rival ya procuraba suficiente motivación sin tener que recurrir a nada extra. No había necesidad de charlas épicas que luego se cuelguen al exterior en modo ejemplarizante o didáctico, bastó saber que era uno de los partidos importantes de cada temporada y el trabajo a desarrollar trajo la motivación en el modelo base.

El partido lo vimos todos, tuvo momentos en los que el Unicaja sacó de la cancha al rival, no tuvo fisuras en el rendimiento y dio la impresión que el equipo de Euroliga era el malagueño en lugar del vasco.

Esfuerzo

Esa vitola, ser de tal o cual competición, es algo que no puede perderse de vista, pero que hay que ganarse y pagarse con muchas cosas aparte de dinero. El esfuerzo, a todos los niveles del club (no sólo en el aspecto plantilla) además no puede ceñirse al empujón para llegar, mantenerse y permanecer ahí arriba, exige tanto que no todos los equipos lo pueden mantener.

Y ahí el Baskonia es uno de los ejemplos más claros. Vale que el domingo, el tema ausencias entre lesiones y problemas de salud lastraron a ambos equipos, pero la configuración real de ambas plantillas dejó claro a quien castigaron más de los dos contendientes.

Que a Unicaja le pesaran las bajas de Melvin Ejim y Olek Balcerowski estaba claro, pero que los de Pablo Laso echaron de menos a Luka Samanic y Nikos Rogkavopoulos fue casi más grave. Y es que, pese a las quejas de Ibon Navarro al inicio de temporada por tener siete jugadores interiores tras el fichaje del polaco de Panathinaikos, lo cierto es que la gestión de un plantel de 14 jugadores, por mucho que se nos haya vendido de muchas maneras, de momento sólo lo han hecho correctamente Valencia Básket y el Unicaja.

Habrá que ver cómo evoluciona el Real Madrid con los fichajes de Dennis Smith y Bruno Fernando, pero lo cierto es que los tres equipos de Euroliga, pese a haber usado 17, 15 y 14 jugadores en los casos de los blancos, el Barça y el Baskonia, respectivamente en la liga española, todos tenemos claro que al final, el peso real lo llevan 9 ó 10 jugadores como mucho. Y si además se le suma que los que disputan Euroliga llevan 43 partidos, 36 los de Eurocup y 26 los de FIBA BCL, queda claro el peaje más caro de todos.

Mirando más allá del encuentro del domingo, casi todo son buenas noticias en el equipo de Málaga. Que Nihad Djedovic o Jonathan Barreiro den la versión buena tras la vuelta de las lesiones o que el equipo represente en su realidad eso tan pregonado de baloncesto de equipo, pero que resulta tan complicado de plasmar de manera adecuada, son grandes noticias.

Con permiso de los dos partidos que quedan previos al jueves 13 ante el Joventut, y sobre todo viendo que la motivación no estaba perdida, sino que estaba buscándose, la mejor noticia de todas es que se está en el camino adecuado para afrontar todo lo que está por venir. Ahora toca, no descuidar nada.