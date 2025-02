KSG, esclava de sus palabras

Karla Sofía Gascón. / EFE

Difícilmente alguien podrá aguantar alguno de sus antiguos tuits vergonzantes. Ma refiero a los propios. O un vitriólico post de Facebook desafortunadamente publicado entre la foto de la barbacoa del fin de semana o el cínico "¡Guapos!" dedicado a la pareja más fea del álbum de fotos de un amigo. Algunos de esos piropos constituyen un auténtico acto de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). Un amigo —más bien conocido— cambia su foto de perfil y en unos segundos su muro se llena de calificativos edulcorados sobre una presunta belleza de la que el pobre carece. Cuanto más se estira la última vocal o mayor es el número de eses del plural, más de coña parece el comentario. Nadie escribe ‘Simpaticooo’ o ‘Emprendedooor’. No. La mayoría vamos a herir a la inversa. Y escribimos ‘¡Guapooo!’ debajo de la fotografía de ese pobre hombre que ha hecho lo que ha podido y que no es culpable de no poseer las ventajas de un físico agradable.

Las redes matan, sobre todo si hay usuarios con tiempo dispuestos a desempolvar el pasado de otros y en ese ejercicio de hurgar hacia atrás está en juego un premio que puede cambiar tu vida profesional. Es lo que le ha ocurrido a Karla Sofía Gascón (Alcobendas, Madrid, 52 años), nominada al oscar a mejor actriz por su papel de narcotraficante trans en Emilia Pérez y autora entre 2015 y 2021 de mensajes en redes contra el movimiento Black Lives Matter, contra la diversidad de los Oscar, contra los "putos moros", contra la comunidad china, contra el "drogadicto estafador" George Floyd, que murió asesinado por la policía, contra los catalanes y hasta contra el FC Barcelona, mensajes en su mayor parte dirigidos a minorías, de las que ella misma forma parte.

Un Oscar de Hollywood representa el pasaporte a la fama o un billete de ida a Ciudad Olvido. Los nominados de la competencia (o su entorno mediático) van a hacer lo posible por desenterrar cualquier error del pasado que saque al rival de la lista de favoritos o mine sus posibilidades de triunfo. Ganar no siempre implica lo primero. Hay actores, actrices y directores para quienes el oscar ha sido su tumba profesional. No hay más que recordar las carreras posteriores al premio de Marlee Matlin (Hijos de un dios menor), Jennifer Hudson (Dreamgirls), Kim Basinger (LA Confidential), Tatum O’Neil (Luna de papel) o aquella Mo’Nique de la que nadie se acuerda pese a ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2010 por Precious. Y también los hay, como KSG, que pasan de ganadores a perdedores antes, incluso, de que se celebre la ceremonia. Cualquier tipo de premio de esos que cambian la vida son como los Oscars o el Balón de Oro: una actuación sobresaliente te da para una nominación, pero si no hay fair play te quedas sin estatuilla.

Ya no nos persigue el pasado, así, en general. Solo los tuits, un titular desafortunado o una frase equivocada dispuesta en una plataforma que nos haga pasar a la posteridad de la infamia. El pasado está en los tuits y en alguna conversación de WhatsApp en la que un día nos dejamos la dignidad. Uno puede atesorar un tiempo lejano glorioso, pero ay de aquel o de aquella al que en algún momento se le ocurriera lanzar un comentario espontáneo, fruto del cabreo, del arrebato o de una noche atravesada, un mensaje abandonado, de esos que causan una catarata de reacciones inmediatas, fugaces, que duran lo que duran para acabar olvidándose. En la creencia de que se es una persona anónima y el efecto es perecedero ni siquiera te molestas en borrarlo a la mañana siguiente, pasados el enfado o la resaca. En el momento del triunfo, siempre hay alguien que lo desempolva y te lo recuerda años después. Es ese tuit de cinco años atrás que ni recuerdas que escribiste, y sin embargo sigue ahí, en el éter digital, para recordarte que en el momento de publicarlo te comportaste como un energúmeno, que aquella noche de indignación fuiste un trol más, un miserable, un cuñado de manual, un opinador de barra de bar con una frase desafortunada leída a destiempo, cuando te encuentras subido en la cresta de la ola. Y entonces estás muerto. Ese tuit ha dictado tu sentencia de muerte social. Y lo ha hecho en diferido. La actriz ha cerrado sus redes.

El pasado constituye una esclavitud de la que es difícil liberarse porque siempre hay alguien dispuesto a ponerte otra vez las cadenas. En ocasiones, es preferible renunciar a la gloria si ello presupone avergonzarnos de una parte de nuestras vidas, lo que implica avergonzarnos de nosotros mismos. Podemos lamentarlo, arrepentirnos, pero nunca avergonzarnos. Porque somos lo que fuimos.