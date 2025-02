Observatorio de la Fundación Contemporánea: Málaga apoquina en el Benidorm Fest de la cultura

Foto de familia del acto de presentación del Observatorio de la Cultura en el Cine Albéniz / Ayuntamiento de Málaga

El problema de las relaciones entre lo público y lo privado, las que siempre se nos venden como indispensables para la buena marcha de la iniciativa cultural, es que no suelen ser claras: son vinculaciones difusas, siempre bajo sospecha, resulta difícil separar en ellas el provecho personal o empresarial de la necesidad social. Rara vez, cada vez menos, los de los dineros se limitan a poner los dineros; persiguen la influencia, la notoriedad, cuando no algunos directamente el negocio, a través de los proyectos mayoritariamente sufragados por las arcas municipales, autonómicas o gubernamentales. Lo de la reciente presentación del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea en nuestra ciudad es el enésimo episodio de esta saga que sólo depara capítulos para el bochorno.

Éstos son los hechos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, nombró concejala de Cultura a Mariana Pineda, directora de la citada fundación, que en los últimos años ha destacado en sus informes sobre el estado de las cosas (esos Observatorios) la pujanza de Málaga en cuanto a innovación y solidez cultural en el ámbito regional y nacional. Este año, Pineda (recordemos: trabajando ya en la esfera pública) decide darle boato a la presentación de las memorias anuales de su exempresa concediendo una partida presupuestaria (según ha publicado el Diario Sur, nada más y nada menos que 99.200 euros) para la realización de un acto público para el lucimiento de Málaga (hemos escalado un puesto en el ranking de ciudades culturales españolas: ahora somos la cuarta) y, claro, de la propia Fundación Contemporánea.

Vamos por puntos:

- Por todos es sabido que a los políticos les gustan mucho las estadísticas, los datos, cualquier cosa supuestamente incontrovertible con la que que puedan vender a la sociedad su gestión. El Observatorio de la Cultura resulta, por tanto, un caramelo para el concejal/alcalde/consejero que ha incluido la cultura en su estrategia. Se nota cuando se presenta cada año (y cada año se nota más): múltiples teletipos, cada uno firmado desde una delegación autonómica de la agencia de información, destacando los puntos fuertes de la región en el ranking. Al final, la cosa está pareciendo cada vez más el Benidorm Fest de los consejeros de cultura de nuestro país.

- Veamos la página web del Observatorio de la Cultura 2024. En el tercer párrafo, leemos: "El Observatorio de la Cultura, elaborado desde 2009, ha registrado el creciente protagonismo de Málaga como una de las ciudades líderes en oferta cultural en España. Este evento no solo celebró los logros culturales del año, sino que también consolidó a Málaga como un referente cultural nacional". Es la única conclusión que se destaca en el breve texto introductorio y responde absolutamente a la retórica del patrocinio. ¿Payola, hemos pagado por ocupar el cuarto puesto en este listado de ciudades? La exdirectora de Contemporánea es la concejala, el Observatorio se presentó en el Cine Albéniz (partida presupuestaria mediante)... Como dice el meme: "No sé, Rick...".

Texto introductorio del Observatorio de la Cultura 2024 / La Opinión

- El Observatorio de la Cultura 2024 ha sido elaborado a partir de las opiniones de 1021 panelistas, "profesionales de primer nivel de nuestra cultura", aseveran desde Contemporánea: responsables de fundaciones, directores de museos, teatros, centros e instituciones culturales; responsables de industrias culturales, comisarios de exposiciones, directores de festivales, gestores culturales así como responsables de áreas e instituciones culturales de las administraciones públicas central y local. Vamos, un poco como en el fútbol lo del Balón de Oro, a diferencia de que en el galardón de 'France Football' las votaciones son públicas, vienen con nombres y apellidos, y aquí el tribunal es anónimo. Y sólo la total transparencia, la luz y los taquígrafos, puede tumbar las sospechos de compadreos (que, en un sector tan relativamente pequeño como es la industria cultural española, resultan muy habituales). Ése es un ejemplo perfecto del terreno difuso tan peligroso en que se mueve lo público-privado.

- Analicemos la posición de Mariana Pineda en todo esto. Repito: quien antes dirigía la Fundación Contemporánea y, por tanto, sus Observatorios de la Cultura ahora recibe los halagos y parabienes como concejala y, además, monta un sarao para que el informe se presente a tutiplén (ojo, que, al parecer, la primera idea fue organizarlo en el Museo Ruso, la pinacoteca que ahora está en su punto de mira). ¿Se acuerdan de los tejemanejes que había en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, con Fernando Francés? Sí, el gestor que promocionaba a los artistas prometedores de su camarilla (y de su hijo galerista) con exposiciones sufragadas con dinero público que terminaban subiendo el caché de los creadores que 'representaba', un upgrade de manual pagado por todos. Pues más o menos similar: otro win-win (para algunas partes, claro), la ciudad encantada con su promoción, y el que la promociona, ganando en notoriedad gracias a los euros de todos. Pero, en medio de todo esto, ¿nadie se ha cuestionado la maniobra, nadie ha reparado en que se podría quedar mal, en que, al menos, se debe ofrecer una imagen de honestidad, en no parecer lo que parece?

El alcalde, interviniendo en la presentación del Observatorio / Ayuntamiento de Málaga

- No es la primera polémica protagonizada por Pineda. Primero, desmanteló la red museística municipal para levantar un proyecto, el MUCAC, con una personalidad, digamos, aún evanescente; después, fulminó a José María Luna, responsable de esos equipamientos culturales que contribuyeron a aupar a la ciudad de Málaga en las ediciones del Observatorio de la Cultura que ella dirigía, para nombrar a Luis Lafuente, un experto en patrimonio en la órbita del PP (no en arte: se rumorea que va a requerir los servicios de un asesor artístico, otro más en el saturado parque de asesores del Consistorio), que, cuatro meses después de su nombramiento, aún no ha concedido una entrevista a un medio de comunicación local para exponer las líneas maestras de su gestión. Y últimamente se ha planteado en público la posibilidad de zanjar la aventura del Museo Ruso, amparándose en unas cifras de visitas no demasiado positivas. Curiosamente, la pinacoteca de La Tabacalera ocupa el puesto 9 en la lista de 'Lo mejor de la Cultura de Andalucía 2024' de la última edición del Observatorio.

- En resumidas cuentas, la presentación del Observatorio de la Cultura 2024 daña la reputación de la Fundación Contemporánea, que parece alquilarse al mejor postor, y también deja a las claras, en pelotas, la estrategia del Ayuntamiento de Málaga de pagar, a quien sea y como sea, para figurar, para seguir manteniendo el supuesto boom en que vive la ciudad desde hace años. Si los cimientos de nuestro éxito cultural se levantan sobre panelistas anónimos, fundaciones privadas en busca de patrocinios públicos y galas que parecen autopremiaciones para presumir de tamaño de miembro viril, está claro que la burbuja está a punto del pinchazo. Siempre puede llegar otra ciudad con una partida presupuestaria mayor para estos asuntos y que necesite de un empujoncito.