Hay que comprar el pan con alegría. / l.o.

Me he puesto a tontear con Google para que me sugiera cosas que leer y me ha sugerido cuatro: ‘La vida feliz de Eva Longoria en Marbella’; ‘Shokupan, el pan de molde japonés que te conquistará’; ‘Las series que no te puedes perder en febrero’ y ‘Así es la profesora que da clases en un bosque-escuela’.

No sé por dónde empezar. O mejor dicho, por donde terminar. Sin duda, Google me conoce bien. Sabe que no puedo vivir sin conocer profesoras y que ya va siendo hora de que combine con otros panes la tradicional barra de Viena que me compro en mi panadería de toda la vida. Qué rica con jamón y queso o con aceite y un poco de tomate.

Lo de Shokupan me suena a choripán, pero peor sería que no me sonara a nada. Uno está dispuesto siempre a recibir buenas nuevas gastronómicas, pero también es cierto que moverse de ciertas costumbres es complicado. Además, a estas alturas vitales no voy a dejar de decir no solo de pan vive el hombre para decir no solo de Shokupan vive el hombre.

Lo de las series tiene un pase (o dos, a las ocho y a las diez) aunque suena a clickbait. La misión esencial del periodista es hacer preguntas pero con lo de ¿Dónde se comen las mejores hamburguesas? se nos ha ido la mano. Menos mal que lo de las series no va en interrogativo, menos mal que no es ¿sabes cuáles son las series que no te puedes perder? La actualidad para mi ordenador, o sea, para mí mismo, para mi inteligencia y para mi inteligencia artificial, es hoy Longoria, una maestra, series y pan. Nada de Trump ni de lluvias, ni resultados deportivos o sondeos electorales o Ayuso contra Sánchez.

Tal vez después de desayunar si le pregunto me cambie el menú informativo y me sugiera, qué sé yo, tendencias en bufandas, el mejor cocido de Almagro, el libro sobre Jack el destripador que no te puedes perder o consejos para mejorar la higiene del prepucio. Así de cambiante es el mundo, no. Así de cambiante nos ven en cuanto a gustos e intereses. Ya no compras un periódico porque creas que lo que publica merece la pena: ahora es el algoritmo el que decide qué merece la pena (y la alegría) para ti. Con esto no descubro nada pero lo descubro todo: no me conozco. Pero es que creo que el algoritmo, tampoco. La conclusión es que soy anónimo. Después de tanto tiempo batallando internéticamente. No es desalentador, es desafiante. Voy a probar el Shokupan, que a lo mejor combina sabiamente con la manteca colorá. Quizás a Longoria también le guste. Mientras ve una serie.