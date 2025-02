Nadie quiere que vivas tu duelo. / l.o.

Es noche cerrada, mi mente se despierta antes que mi cuerpo, y acude al ordenador. Antes, me he asomado a la ventana, desde la que veo un Jardín de los monos vacío, con restos de papel de orillo por los suelos que imagino manchados de esa salsa única que hace Gustavo en su bocatería. Hay silencio en el ambiente, sólo roto por algún vehículo de alguien que acude al trabajo de madrugada. Yo también estoy en silencio, junto a mis ausentes, esas personas que pasaron a mejor vida, o que simplemente dejaron de estar en la mía. «Somos la suma de nuestras ausencias», dijo Freud. Y es que gracias a esas ausencias sabemos quienes somos; porque todo lo que tú no dices, lo dicen tus ausentes. Aquí, en Occidente, a los ausentes los escondemos, los enterramos, queremos deshacernos de ellos. El tabú no es con la muerte, es con el ausente. Con el paso del tiempo, colocamos en el mismo lugar a un ser querido fallecido, a ese compañero de aquel trabajo al que nunca volvimos o al último examigo que dejamos marchar. Los colocamos en el olvido.

Vivimos en un mundo donde nadie quiere que vivas tu duelo. Hace poco compartí la pérdida de una persona joven que causó un impacto grande en quienes lo tratábamos. Las redes, donde ahora sucede todo, se llenaron de mensajes en su recuerdo, de frases bonitas, de lágrimas virtuales. De repente, el siguiente ‘estado’ de alguien que acababa de compartir su dolor, era una fotografía de un cubata en una discoteca. «Estoy triste, pero hay que vivir», imagino que me diría si le hubiera mostrado mi sorpresa. Lo que nos queda de humanidad, yo creo que nos lo cargamos con esta prisa malvada que además justificamos con el derecho a disfrutar. Un duelo es un duelo, y tenemos derecho a vivirlo. Y a disfrutarlo, por qué no. Cuando alguien se marcha, ya sea a la otra vida, o a las vidas de otras personas, una parte se queda en ti, para siempre. Y que eso ocurra, que una vida haga de fuego que enciende otros fuegos, es motivo de celebración. Cuando alguien juega un papel en tu vida, el tiempo que sea, es porque tienes algo en común con ella. Tener cosas en común con otras personas nos ayuda a conectar, y esa conexión es la avanzadilla para algo más importante y que todos buscamos: sentirnos comprendidos. Cada conexión nos enseña algo, ya sea sobre nosotros mismos, sobre la vida o sobre cómo queremos (o no) relacionarnos en el futuro. Nuestra historia personal se forja alrededor de esos elementos comunes con nuestros iguales, que nos reafirman en quienes somos y en qué cosas nos gustan. Me suele pasar que cuando me topo con alguien con quien comparto alguna de las claves importantes de la vida para mí, me siento menos solo; puedo sentir la fecundidad de ese instante. Por el contrario, cuando me encuentro rodeado de esas personas que están en tu vida pero que no tienen nada en común contigo, que nunca te preguntan por las cosas que te interesan, ni siquiera por cortesía, me siento solo, incomprendido; y siento el vacío del momento. Vamos creciendo y asumiendo responsabilidades, dedicando tiempo a nuevos proyectos que dan sentido a tu vida, pero siempre hay personas que se quedan. Aunque físicamente compartas con ellas unos días al año, o a veces, sólo sean llamadas, o algún mensaje que nunca es de cortesía, es de verdad. A través de esas personas sabemos por qué nos apasionan ciertas cosas, y lo que es la confianza, el amor, la decepción, la lealtad. Son como estrellas que, de vez en cuando, brillan especialmente a modo de alerta, para que nunca te olvides de que lo más importante en la vida, al final, es que seas tú. Porque siendo tú, también eres ellos.