Patinete en la ciudad. / Efe

El sector de los patinetes, las grandes empresas, piden diálogo al Ayuntamiento de Málaga. Algo hemos ganado: será la primera vez que prefieran hablar a atropellar. Los empresarios del patinete, que suelen ir en cochazos con chófer, quieren que se renueve y de manera ventajosa (hombre, por favor, a ver si estos concejales y alcalde de tres al cuarto nos van a quitar beneficios) el servicio de patinetes públicos. Ojalá que no.

Me gustan las bicis. E ir andando. Me gustan los taxis y hasta mi coche de vez en cuando. Parece un poema moderno.

Los patinetes están bien y tienen muchas ventajas pero causan molestias, accidentes, peleas -en muchísima más proporción que otros medios de transporte y locomoción- y además en muchos casos los que los manejan van sin casco, sin seguro y sin educación. No todos, ya, ya, generalizar es una estupidez, sí. Cierto, pero aunque hay bastantes elementos como para permitir los patinetes, faltaría más, también hay muchos para no fomentarlos. Para ordenar el sector, para que convivan mejor con otros medios de locomoción. Por la acera no, hombre.

Bicis, por favor. Cercanías, metro, buses (el otro día a hora punta, 20 minutos esperando el 11, ñores).

Cuando el seguro sea obligatorio para los conductores de patinetes, ya mismo, eso ya será una gran criba. Y cuando la Policía Local exija con diligencia la papela. No pocos especímenes que tengan que pagar el seguro preferirán no pagar y dejarán el patinete.

Será también un alivio para sus padres, abuelos, hijos o novios e incluso proveedores filatélicos: no se partirán la crisma en cualquier calle ni se le darán el susto de su vida a nadie.

Los patinetes son como los langostinos o la trufa negra: basta un poquito, no hace falta que haya tantos, todos los días, por todas partes. Al menos hasta que su lugar de tránsito esté bien definido. No sé; es una idea.